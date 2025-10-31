Kauza Nepál baví internet: Na Separovi a Nvotovej sa zabáva aj Bekim! Z tejto FOTO pôjdete do kolien

BRATISLAVA - Kauza okolo „podpisu“ rapera Separa pod Mount Everestom a ostrých slov Doroty Nvotovej dostala nečakané pokračovanie. Do diania sa totiž s typickým humorom zapojil moderátor a stand up komik Bekim, ktorý si z celej situácie urobil poriadnu srandu.
Na svojom Instagrame zverejnil fotomontáž, na ktorej pózuje spolu so speváčkou Marikou Gombitovou – obaja s úsmevom na tvári, sediaci na vozíkoch v základnom tábore pod Himalájami a s handričkami v rukách. „Himaláje sú zachránené. Včera sme s Marikou vybehli na hory,“ napísal v popise, ktorý okamžite rozosmial stovky fanúšikov.
Pod príspevkom sa okamžite spustila vlna vtipných reakcií. „Šmirgel nefungoval a handrička stačila?“ ironicky poznamenala jedna z komentujúcich, na čo Bekim nezostal dlžný odpoveď: „Áno!! Použili sme jarovú vodu.“ Ďalší fanúšik si neodpustil poznámku: „A ešte aj bez výškovej choroby, vysmiaty. Milujem!“ Ďalší sa pýtal, „či vyliezli na zimných alebo si museli dať reťaze,“ a do debaty sa zapojil aj ďalší žartom o pokutách: „Nebehali ste rýchlo? Aby vám neprišla pokuta za rýchlosť.“
Jeden z komentárov to napokon vystihol najlepšie: „Dúfam, že pôjdete príkladom aj ďalším influencerom na Slovensku a prídu to po vás ešte dočistiť – akcia Čisté Himaláje. A bude treba asi aj odpad Separovať.“ Bekim tak do napätej výmeny medzi Dorotou Nvotovou a Separom vniesol nadhľad a humor, ktorý Slovákom súdiac podľa komentárov dobre pobavil.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%