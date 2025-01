Gogova EX po 4 mesiacoch od ROZCHODU: Opäť ZADANÁ... Randí s českým raperom!

Opäť je vo vzťahu! (Zdroj: GettyImages)

PRAHA - Prešlo iba pár mesiacov a Gogova ex je opäť zadaná. Zaľúbila sa do známeho českého rapera!

Písal sa rok 2019, keď sa prevalil vzťah slovenského rapera Jána Strapca alias Strapa s českou herečkou Annou Kadeřávkovou. Že nešlo len o krátky románik, potvrdzuje napríklad to, že v lete 2021 požiadal raper svoju milú o ruku. V roku 2022 však prišla správa o ich rozchode a následne aj o tom, že herečka znova ulovila Slováka.

Išlo o youtubera Daniela Štraucha alias Gogo. Dlho im to však nevydržalo a v auguste toho roka sa rozišli. Neskôr si svoje súkromie Anna veľmi strážila. Minulý rok sa vedelo, že je zadaná, no partnera do spoločnosti nikdy nepriviedla. Ani tento románik jej nevydržal a v septembri priznala, že je opäť slobodná. Zdalo sa však, že našla lásku svojho života. Mali sa spoločne sťahovať do domčeka.

Herečka Anna Kadeřávková (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka však dlho neotáľala a do oka jej padol opäť raper. Tentokrát ide o známeho Čecha Adama Rohonyho, ktorý to potvrdil v relácii Talk! „Ja som teraz čerstvo zadaný. Bolo to úplne náhodou v Španielsku s Annou Kaderávkovou. A je to hrozne pekné, nikdy som nedostal takú lásku ako od nej,“ zdôveril sa. Herečka sa zatiaľ k vzťahu nevyjadrila.