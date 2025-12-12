Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Šojgu si nebral servítky: Vyslovil TOTO varovanie: Na východe sa nám množia embryá NATO

Sergej Šojgu
Sergej Šojgu (Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin)
HANOJ - Ruský bezpečnostný tajomník Sergej Šojgu počas návštevy Vietnamu obvinil ázijské krajiny zo vzniku nových bezpečnostných blokov, ktoré podľa neho ohrozujú Moskvu aj celý región ASEAN. Vo vietnamskej metropole zároveň rokoval o posilnení spolupráce.

Moskva tvrdí, že na Východe rastú nové bezpečnostné aliancie

Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu v Hanoji vystúpil s varovaním, že v ázijsko-pacifickom priestore sa tvoria „embryá NATO“, ktoré podľa neho predstavujú rastúcu hrozbu pre Rusko aj pre krajiny juhovýchodnej Ázie.

„Pozorujeme vznik štruktúr, ktoré niektorí označujú ako malé geometrie alebo malé formáty. Môžeme ich nazvať akokoľvek, ale v podstate ide o embryá NATO na Východe,“ povedal novinárom. Tvrdil, že tieto uskupenia údajne prispievajú k zhoršovaniu bezpečnostnej situácie a môžu priniesť nové riziká pre Rusko aj pre ASEAN.

„Nie sú vytvorené pre niečo, ale proti niekomu“

Šojgu pokračoval, že nové bezpečnostné formácie podľa jeho slov nevznikajú s pozitívnym cieľom, ale s úmyslom pôsobiť proti konkrétnym štátom.
„Tieto zárodky nevznikajú pre niečo, ale proti niekomu. Zostáva si len ujasniť, proti komu má byť celé toto smerovanie namierené,“ vyhlásil.

Zároveň zdôraznil, že Rusko chce podporiť zachovanie jednoty a „ASEAN-centricity“ – teda modelu, v ktorom zostáva združenie hlavným pilierom regionálnej spolupráce. „Našou prioritou je udržať dnešnú podobu ASEAN-u a pokračovať v pravidelných stretnutiach lídrov zodpovedných za otázky bezpečnosti,“ dodal. Ako pripomína agentúra TASS, Šojgu zároveň hovoril o potrebe pokračovania v dialógu a spoločných iniciatívach.

Rokovania v Hanoji trvali dva dni

Ruská delegácia pricestovala na dvojdňové rokovania v utorok. Podľa tlačovej služby Bezpečnostnej rady sa stretnutie venovalo rozsiahlemu zoznamu tém – od koordinácie na medzinárodných fórach (EAEU, ASEAN, BRICS) až po otázky vojenskej, obchodnej či technologickej spolupráce.

Súčasťou diskusií bola aj oblasť vnútorných bezpečnostných služieb: ruskí a vietnamskí predstavitelia hovorili o boji proti obchodovaniu s drogami, organizovanému zločinu, extrémizmu a o prepojení medzi jednotlivými finančnými a spravodajskými útvarmi. Jednotlivé rezorty – vrátane ministerstiev vnútra, spravodlivosti či národnej gardy – podľa ruského výkladu podrobne rozoberali možné formy budúcej spolupráce.

