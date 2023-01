Herečka si to pred štartom ROZMYSLELA: Náhly ODSTUP z markizáckeho Survivor!

Tento rok sa na televízne obrazovky opäť vráti úspešná šou Survivor. Diváci televízie Markíza tak budú mať o večerný program postarané. Skupina súťažiacich bude mať za úlohu prežiť na opustenom ostrove a prebojovať sa cez rôzne úlohy až do finále, kde na nich čaká lákavá finančná odmena.

Zostava sa bude skladať znovu aj zo známych celebritných mien z Česka aj zo Slovenska, ktoré budú zanedlho odhalené. My ale vieme, kto do najdrsnejšej šou nenastúpi. Aj napriek tomu, že všetko išlo podľa plánov a súťažná zostava bola pevná, známa česká herečka si to na poslednú chvíľu rozmyslela. Náhle zo súťaže odstúpila.

Je ňou Anna Kadeřávková, ktorú môžete poznať z komédie Šťastný nový rok alebo z českého seriálu Ulice. Anna je tiež bývalou priateľkou youtubera Daniela Straucha alias Goga, ktorý sa zúčastnil šou v minulom roku. Ale prečo si to tesne pred štartom rozmyslela?

Galéria fotiek (7) Anna Kadeřávková zahviezdila napríklad v komédii Šťastný nový rok.

Zdroj: Peter Frolo

„Ponuku som dostala už na jeseň a bola som rozhodnutá, že do toho pôjdem. Chcela som to skúsiť, pretože som veľký fanúšik Survivora a priala som si niečo také zažiť. Na poslednú chvíľu som sa rozhodla, že odstúpim. Bolo to z osobných dôvodov. Nie je to momentálne ideálne načasovanie a bohužiaľ sa nemôžem zúčastniť,“ vysvetlila pre český portál Super.cz.

Ak by jej však bola ponúknutá takáto príležitosť aj budúci ročník, bez váhania by ju prijala. „Každopádne dúfam, že by to mohlo vyjsť napríklad budúci rok, kedy to bude s časom lepšie. Stalo sa toho teraz naozaj veľa,“ zakončila.