STRACH o syna slávneho hudobníka (†48): Zverejnil mrazivé slová... Znie to ako list na ROZLÚČKU!

LOS ANGELES - Smutná spoveď vyvolala obavy fanúšikov! Noah Weiland (25), syn zosnulého frontmana kapely Stone Temple Pilots Scotta Weilanda (†48), zverejnil na sociálnej sieti Instagram správu, ktorá pôsobí mimoriadne znepokojujúco. Znie to ako list na rozlúčku.
Vo štvrtok popoludní sa na Noahovom profile objavil text na sivom rozmazanom pozadí, ktorý začínal šokujúcimi slovami: „Radšej by som bol MŔTVY.“ Následne dodal, že by bol radšej mŕtvy, než aby žil život, aký žil jeho otec. V odkaze pokračoval emotívnym vyznaním: „Bez ohľadu na všetko to bola dlhá cesta. Teším sa, keď ho opäť uvidím, a ďakujem vám za všetku podporu počas tejto cesty. Nikdy na to nezabudnem,“ napísal.
Celý príspevok pôsobí mrazivo a u mnohých vyvolal obavy, keďže pripomína začiatok listu na rozlúčku. Zatiaľ však nie je jasné, čo tým Noah presne myslel a v akom psychickom rozpoložená sa nachádza.
Ako je známe, Scott Weiland bol v roku 2015 nájdený mŕtvy v tour autobuse v americkej Minnesote. Vyšetrovanie neskôr potvrdilo, že príčinou smrti bolo predávkovanie kokaínom, MDMA (extáza) a alkoholom. Mal len 48 rokov.
Noah bol v čase otcovej smrti ešte tínedžerom a, žiaľ, zdá sa, že ho osud jeho otca výrazne poznačil. Aj on sám v minulosti bojoval so závislosťou. Bol dokonca vyhodený z kapely Suspect208 pre užívanie drog. Pre rádio iHeartRadio neskôr priznal, že tento krok jeho problémy ešte viac prehĺbili.