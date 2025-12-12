Tomáš Taraba predstavil historický projekt! Investícia za 60 miliónov eur pôjde do najväčšieho zdroja pitnej vody

BRATISLAVA - Historicky najväčšia investícia za 60 miliónov eur smeruje do úpravne vody z najväčšieho zdroja pitnej vody na východnom Slovensku pre viac ako 856 tisíc obyvateľov Prešovského a Košického kraja. Investíciu ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s prezidentom Rudolfom Schusterom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s, Stanislavom Prcúchom aj zástupcami samospráv.
Vďaka novej investícii sa podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu modernizuje najväčšia úpravňa vody vo východnej Európe, ktorá je v prevádzke vyše 40 rokov a odoberá povrchovú vodu z Vodárenskej nádrže Starina. „Západ, juh, sever, stred a teraz východ – všade tu podporujeme významné investície, ktoré do budúcna umožnia bezpečné a plynulé zásobovanie obyvateľov pitnou vodou aj odvádzanie odpadových vôd zo všetkých regiónov Slovenska. Dnes ohlásená investícia je historickým míľnikom v modernizácii vodárenskej infraštruktúry na východnom Slovensku a umožní obyvateľom 40-tich obcí z 10-tich okresov získať prístup ku kvalitnej pitnej vode zo Stariny, pričom celkovo bude môcť odoberať pitnú vodu cez modernizovanú úpravňu vody až takmer 900 tisíc obyvateľov. Envirorezort pod mojím vedením bude naďalej podporovať výstavbu vodárenských investičných projektov, ktoré prinesú do regiónov ekonomický rast a zvýšia blahobyt ľudí,“ podčiarkol Taraba.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vodárenský projekt predložila na ministerstvo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS), ktorá splnila všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Práve podpora investičných vodárenských projektov, na ktoré sa rezort životného prostredia pod Tomášom Tarabom zameriava, pomáha obzvlášť východnému Slovensku znižovať investičný dlh vo vodárenstve a zároveň umožňuje obnovovať významnú kritickú infraštruktúru,“ objasnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.
Modernizácia úpravne si vyžiada aj stavebné úpravy
Realizáciou projektu sa modernizujú technologické zariadenia úpravne vôd, čo si vyžaduje aj zmeny v stavebných konštrukciách. Nové technológie zásadne zvýšia kvalitu dodávanej vody, najmä v oblastiach ako eutrofizácia, prítomnosť arzénu, antimónu a mikrobiologických kontaminantov.
Voda z Vodárenskej nádrže Starina, ktorá prechádza úpravňou vôd, zásobuje okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov, Svidník a Stropkov v Prešovskom kraji a tiež okresy Michalovce, Trebišov, Košice – mesto a Košice – okolie v Košickom kraji. Podporu projektu vyjadrili predstavitelia samospráv z daných regiónov. „Ďakujeme vicepremiérovi, pánovi Tarabovi, za podporu vodárenského projektu, ktorý nielen že reaguje na narastajúci dopyt po kvalitnej pitnej vode v mestách a obciach východného Slovenska, ale zároveň vytvára priestor na zintenzívnenie dodávok vody pre našich občanov aj celý región,“ dodal starosta obce Stakčín Dušan Kolcun.
Celková schválená výška oprávnených výdavkov tejto investície je viac ako 58,1 milióna eur. Envirorezort pod Tomášom Tarabom poskytol na projekt z Programu Slovensko viac ako 53,4 milióna eur, pričom spolufinancovanie zo strany Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je cca 4,6 milióna eur. Projekt by mal byť zrealizovaný do decembra 2027.