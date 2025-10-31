Jovinečko si NOVÚ lásku našiel rýchlosťou blesku: Poviem vám, čo má spoločné s Biankou!

BRATISLAVA - Ešte donedávna pôsobili ako dokonalý pár, ktorý má pred sebou svadbu snov, dnes je po jeho boku iná žena! Influenceri Bianka Rumanová a Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, pred piatimi mesiacmi šokovali fanúšikov správou o rozchode. A influencer dnes otvorene búra mýty o marketingovom ťahu!
Rozchod, ktorý sledoval celý internet, mnohí považovali za marketingový ťah. No ako influencer priznal, pravda bola celkom inde. „Ľudia to nečakali a brali nás ako takú istotu,“ hovorí Jovinečko. „Aj my sme sa tak brali, ale keď sme sa hlbšie porozprávali o tom, či si vieme predstaviť svadbu, ktorá sa blížila, pozreli sme sa na ten vzťah kriticky – nielen srdcom. A takto sme sa rozhodli. Ľudia to nechápali.“
Prišiel o luxusný plat? Pravda o Jovinečkovom zrušenom instagrame: Už má náhradný PLÁN! Odpadnete
Po bolestivom rozchode sa však život mladého influencera rýchlo zmenil. Jeho srdce si získala česká fotografka Deny Stulíková a o tom, že dvojici to klape svedčia aj zamilované zábery, ktoré zdieľajú na sociálnych sieťach. Možno pre niekoho zvláštne, ale Jovinečko sa zaláskoval rýchlosťou blesku. „To záleží, ako je človek vyrovnaný s tým predošlým vzťahom. Ja už keď niečo uzavriem, viem sa emočne odstrihnúť,“ povedal s nadhľadom. Z uplakaného rozchodu sa tak stala pre influencera uzavretá kapitola. Ako však prezradil v rozhovore, slzy neronil len kvôli rozchodu!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%