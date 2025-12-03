Ján Baláž má zadné dvierka v Davose: Život a podnikanie vo Švajčiarsku! Trvalý odchod zo Slovenska?

BRATISLAVA - Viac ako štyri spoločné desaťročia, tisíce kilometrov na turné, obrovské úspechy aj obdobia, keď sa slovenský šoubiz otriasal v základoch – a oni dvaja stále stoja vedľa seba. Jano Baláž otvorene prezradil, ako je možné, že partnerstvo v legendárnom Eláne funguje aj po toľkých rokoch a aká je realita v súkromí!
Baláž sa netají tým, že dlhoročná súhra s Rážom je pre slovenskú hudobnú scénu raritou. „Nie je to zvykom na Slovensku, ale fungujeme dobre,“ hovorí otvorene hudobník, ktorý tajomstvo ich dlhovekého tandemu nepripisuje talentu či úspechom, ale čomusi celkom inému. „My odjakživa dodržiavame psychohygienu, aby nám to neskončilo ako nejaké nešťastné manželstvo… Stretávame sa pracovne, rozumieme si veľmi dobre a nikdy sme sa nepohádali. Ale v súkromí má každý svoju zónu a do tej si nechodíme.“
Mnohé kapely často plánujú svoje koncerty celé mesiace dopredu, v Eláne je to vraj všetko omnoho spontánnejšie. „To je ad hoc. Príde nejaký nápad, myšlienka – tak sa to spraví,“ opisuje Baláž ich typické tvorivé naladenie a prezradil, že v prípade hudobnej novinky Zavolaj mi to nebolo inak. Napriek statusu legendy Baláž rozhodne nepatrí k tým, ktorí sedia doma so založenými rukami a rozhodne sa nechystá ani do hudobného dôchodku. „Ja sa nenudím, ja mám toho vyše hlavy,“ hovorí otvorene. Syn žije vo Švajčiarsku, kde hrá hokej a študuje, dcéra maturuje – takže o starosti rozhodne nemá núdzu. Čas trávi na cestách a nepopiera, že veľká časť roka prebehne práve medzi Slovenskom a Švajčiarskom, kde s rodinou dokonca rozbehli podnikanie.
A kde by zakotvil, keby si mal vybrať miesto na "druhý život"? „Na nejakom dobrom teplom ostrove,“ zasníva sa. Napriek tomu však priznáva, že korene má hlboko v slovenskej zemi. „Bol som mladý, bol som aj vo svete, mohol som tam zostať, ale neuvážoval som o tom. Prešiel som celú zemeguľu a, ako sa hovorí – všade doma, dobre najlepšie.“ A keď už prišla reč aj na deti, boli sme zvedaví, ako je to s pokračovateľmi hudobného rodu Balážovcov?