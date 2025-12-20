Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: To nemohol spraviť sám!

BRATISLAVA - Vratko Sirági je milovník tanca i muzikálu. V Ďurovčíkovom muzikáli Rómeo a Júlia však nestál na javisku, prišiel si ho pozrieť ako divák.
Láska však pre herca rozhodne neznamená len romantiku a otvorene priznal, že posledné obdobie ho naučilo aj inej, možno ešte náročnejšej disciplíne: „Ja sa v poslednej dobe učím láske k sebe samému. Aby som sa mal rád, vedel si dopriať čas aj sebe a potom je tu láska k rodine, blízkym a aj k práci.“ Pri takomto nastavení sa človek nevyhne ani tomu, že si začne viac všímať vlastné slabiny – a Vratko tie svoje pomenoval viac ako otvorene...
A hoci by si mnohí mysleli, že s príchodom vianočných sviatkov konečne úplne vypne, realita je trochu iná. Jedno je však isté: ak existuje niečo, čo si Vratko na Vianociach naozaj užíva, tak je to atmosféra, ktorá sa uňho doma rozhodne nedá prehliadnuť. „Ja som veľký milovník gýču, u mňa sú Vianoce ako u Kevina v Sám doma,“ smeje sa. „Obrovský stromček, girlandy po celom byte... u mňa v byte to svieti, ligoce sa, žiari všetkými smermi,“ dodáva so smiechom Vratko, ktorý vianočnú výzdobu zveruje do rúk odborníkom. Okrem iného prezradil aj svoje vianočné želanie - toto ho pod stromčekom poteší najviac!
