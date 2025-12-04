Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Slovenská herečka 2 roky po svadbe: UTAJENÉ tehotenstvo... FOTO Veď ona čochvíľa rodí!

Marta Kondrla Maťová Zobraziť galériu (6)
Marta Kondrla Maťová (Zdroj: Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Po utajenej svadbe prišlo ďalšie veľké prekvapenie. Slovenská herečka je tehotná. Nechávala si to pre seba poriadne dlhú dobu!

Podarilo sa jej tehotenstvo tajiť naozaj dlhú dobu! Reč je o slovenskej herečke Marte Maťovej – dnes už Kondrla –, ktorú diváci môžu poznať z viacerých filmov a obľúbených seriálov. Okrem televíznej tvorby pravidelne hosťuje aj na divadelných doskách. Pred dvomi rokmi sa sympatická umelkyňa vydala za dlhoročného partnera Michala, s ktorým tvoria harmonický pár už celé roky.

Ich svadba sa konala pod holým nebom a navyše v netradičný deň. Dokonca až do samotného „dňa D“ nikto okrem najbližšej rodiny netušil, že sa Marta chystá povedať áno. Disciplinované utajovanie a prirodzená túžba po súkromí ju sprevádzajú aj naďalej. Rovnako nenápadným spôsobom zverejnila aj správu o svojom prvom tehotenstve.

Marta sa rozhodla radostnú novinku neohlásiť veľkolepo, ale jemne a veľmi osobne. Na Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom pozýva svoje sledovateľky na ženský kruh premeny – podujatie zamerané na vnútornú silu a prepojenie žien. Na ústrednej fotografii však všetkých okamžite zaujalo jej viditeľné tehotenské bruško, ktoré naznačuje, že príchod bábätka je doslova za rohom.

