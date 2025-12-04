Víťazka Let's Dance sa stala mamou: Tehotenstvo priznala len pred mesiacom a pol!

BRATISLAVA - Dominika Chrapeková, víťazka Let’s Dance z roku 2017 prežíva najkrajšie životné obdobie. Po rozprávkovej svadbe s dlhoročným partnerom sa dnes vytešuje z bábätka.
V roku 2017 sa kráľom a kráľovnou tanečného parketu stali Vladimír Kobielsky a Dominika Chrapeková. Odvtedy sa v živote tanečnice zmenilo mnoho. Minulý rok povedala "áno" svojmu dlhoročnému partnerovi.
Svadbu mali naozaj rozprávkovú. Nechýbala na nej ani jej dobrá kamarátka, bývalá tanečnica Katarína Jakeš. V októbri potešila svojich fanúšikov ďalšou novinkou. Na sociálnu sieť totiž pridala zábery s tehotenským bruškom. „Nová kapitola sa blíži," napísala ku príspevku, pod ktorým sa nachádzalo množstvo gratulácii.
No a Dominika sa už stala aj maminou. Porodila zdravú dcérku, ktorej s manželom vybrali meno Tamara. V komentároch jej gratulovali bývalá kolegyňa z Let's Dance Ivana Gáborík, tenistka Daniela Hantuchová, Yxo z Hexu a pridal sa aj jej bývalý tanečný partner Vladimír Kobielsky, ktorý napísal: „Ďalšia šikovná tanečníčka do partie."
