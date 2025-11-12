Vondráčková (45) vraj odkopla mladšieho milenca (27): NEVERA a dieťa s inou?!

PRAHA - Lucie Vondráčková po náročnom rozvode s hokejistom Tomášom Plekancom našla opäť šťastie po boku o 18 rokov mladšieho MMA zápasníka Zdeňka Polívku. Ich vzťah vzbudzoval pozornosť... A opäť sa o ňom začalo šuškať. Hovorí sa o nevere zo strany športovca, dokonca že má čakať dieťa s inou. Speváčka to vraj celé ukončila!
S informáciou prišiel slovenský týždenník Šarm s tým, že sa o tom šušká v kuloároch českého šoubiznisu. Vzťah Lucie Vondráčkovej a MMA zápasníka Zdeňka Polívku má byť údajne minulosťou a dôvodom má byť športovcova nevera. Informácie hovoria o tom, že si našiel milenku, ktorá mala dokonca neplánovane otehotnieť.
A keď sa to Vondráčková dozvedela, podľa informácií týždenníka mala bez váhania niekoľkoročný vzťah ukončiť. Malo ísť o pomyselnú poslednú kvapku, dvojica vraj prežívala krízu vo vzťahu už dlhšie, a to najmä kvôli rozdielnym predstavám o rodine. Polívka totiž túžil byť otcom, no Lucie, ktorá má dvoch synov Matyáša (13) a Adama (11) z predchádzajúceho vzťahu, o tom nechcela ani počuť.
To vraj Polívku mrzelo, pretože on sám má 8 súrodencov a veľká rodina je pre neho základ. Lucie sa síce v médiách vyjadrovala, že si jej partner môže zaobstarať dieťa s inou a ona mu ho bude strážiť. „Keď teda založí tú rodinu, tak im možno budem strážiť. Alebo budem jeho deti učiť francúzsky,“ povedala v rozhovore pre MF Dnes. No zdá sa, že tieto slová úplne vážne nemyslela.