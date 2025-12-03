STVR zlanárila ďalšiu tvár konkurencie: Na ich obrazovky mieri moderátorka Let's Dance!

BRATISLAVA - Pred časom STVR prekvapila divákov, keď do kresla hlavného spravodajstva posadila jojkársku herečku. Verejnoprávna televízia sa rozhodla zaloviť v konkurenčných vodách opäť a chmatla po markizáčke, ktorá moderovala aj tanečnú šou Let's Dance.
Príchodom novej riaditeľky Martiny Flašíkovej nastalo v Mlynskej doline poriadne zemetrasenie. Prišli personálne zmeny, rušenie relácií, ale aj nábor nových tvárí, ktoré majú posilniť STVR. Koncom septembra televízia oznámila, že sa v hlavnom spravodajstve vracia k moderátorským dvojiciam. Novou posilou sa stala herečka Veronika Meszárosová, ktorú diváci dobre poznajú napríklad zo jojkárskeho seriálu Ranč. „Dvojice v Správach o 19.00 sú prirodzeným krokom, ako priniesť do vysielania viac dynamiky a ľudského rozmeru. Našou ambíciou je dlhodobo posilňovať dôveryhodnosť spravodajstva verejnoprávnej inštitúcie,“ uviedla vtedy generálna riaditeľka televízie.
STVR sa ale nerozhodla loviť len na Kolibe. Tentokrát si posvietila aj na Záhorskú Bystricu. Novou moderátorkou pripravovanej gastronomickej šou História chutí sa stala Martina Zábranská, ktorá je známa najmä z obrazoviek Markízy. Zábranská sa objavila napríklad v seriáloch Mama na prenájom či Svätý Max, a jeden rok moderovala práve Let’s Dance. Jej presun do verejnoprávnej televízie tak odštartuje novú kapitolu nedeľných podvečerov, ktoré chce televízia opäť naplniť gastronomickými reláciami.
V Mlynskej doline totiž podľa informácií mediaboom potichu pracujú na novom nedeľnom formáte, ktorý pred správy prinesie divákom programy zamerané na kulinárske tradície a jedlo. Verejnoprávna televízia má s takýmito reláciami skúsenosti už od roku 2009, kedy spustila doposiaľ najúspešnejšiu kulinársku šou Tajomstvo mojej kuchyne s herečkou Kamilou Magálovou. Nasledovali ďalšie projekty, ako Pravidlá mojej ženy a Veľkou lyžicou, ktoré po príchode novej riaditeľky na obrazovkách verejnoprávnej televízie taktiež skončilo. Ale po polročnej prestávke nedeľné podvečery opäť dostanú chuťovú dávku inšpirácie – tentokrát spojenú s históriou a tradíciami slovenských regiónov.
Nový podvečerný program bude totiž divákov sprevádzať po historických miestach Slovenska a odhaľovať históriu miestnej kuchyne, zvyky a tradície, ktoré majú často prekvapivý pôvod. Martinu Zábranskú bude dopĺňať jej kolega z Fun Rádia, Tibor Ferenčík. STVR tak pokračuje v stratégii, ktorou sa nebojí konkurencii "ukradnúť" známe tváre a nedeľné podvečery chce pevne uchopiť gastronomickým obsahom s tvárami, ktoré diváci dobre poznajú a milujú.
