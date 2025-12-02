Obľúbená herečka na konci so silami: Mať ešte jedno… zabijem sa!

BRATISLAVA - Unavená, vyčerpaná, strapatá a s kruhmi pod očami. Aj to je odvrátená strana materstva, ktorú sa herečka Natália Puklušová nebojí ukázať. Aj keď svoju dcérku Wilku nadovšetko miluje, otvorene priznáva, že má toho niekedy plné zuby.
V najnovšej stories zavesila fotku, na ktorej je viditeľne vyčerpaná, a doplnila ju priamou rečou, ktorá okamžite upozornila na náročnosť jej každodenného života: „Dnes taká extrémna vyčerpanosť, že prisahám, mať ešte jedno dieťa k tomu navyše, tak sa zabijem…“
Natália priviedla na svet dcérku Wilku z 15. na 16. decembra 2023 a odvtedy jej život ovládla starostlivosť o malú. Dlhodobý deficit spánku, neustála pozornosť a povinnosti sa podpisujú nielen na jej fyzickom, ale aj psychickom stave.
Herečka už dávnejšie priznala, že po druhom dieťatku netúži. „Ja som úplne šťastná takto, mne stačí Wilka. Mne stačí jedno dieťa, ktorému sa venujem stopercentne, takže ja som na poriadku. Ja už nechcem ďalšie deti,“ prezradila v rozhovore pre Topky.sk.
Partner Michal Marguša by ale druhé dieťa prijal s radosťou, Natália si však stojí za svojím rozhodnutím. Fotka a jej úprimný popis jasne ukazujú, že materstvo nie je len radostná idylka – je to často vyčerpávajúca, náročná a dlhodobá zodpovednosť.
