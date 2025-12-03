Streda3. december 2025, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

Sulíkovi sa ZMENILI preferencie na ženy: TOTO všetko musí spĺňať jeho BUDÚCA frajerka!

Filip Sulík
Filip Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Po rozchode s Kristínou je Filip Sulík stále slobodný. No a jeho pohľad na ideálnu partnerku sa výrazne zmenil. Kým kedysi trval najmä na veku a ďalších povrchných kritériách, dnes hovorí o povahových vlastnostiach. Aktuálne prezradil, čo je preňho pri výbere životnej partnerky najdôležitejšie.

Filip Sulík je už niekoľko mesiacov bez partnerky. Predtým tvoril pár s mladučkou Kristínou, no počas tohtoročného leta sa ich vzťah rozpadol. Od rozchodu sa pri ňom verejne neukázala žiadna nová žena, a tak mnohí fanúšikovia sledujú, či sa jeho pohľad na vzťahy a partnerstvo za ten čas zmenil. Filip sa nikdy netajil tým, že ho ženy zaujímajú, a ani tým, že má na svoju budúcu frajerku špecifické požiadavky.

V minulosti otvorene hovoril o tom, že nepreferuje ženy staršie ako 23 rokov, a tiež mu prekážal vysoký bodycount (počet ľudí, s ktorými mal človek pohlavný styk). Jeho nároky vtedy pôsobili prísne a často vyvolávali diskusiu medzi sledovateľmi. Sám to kedysi odôvodnil slovami: „Je stokrát ľahšie zbaliť zrelú dvadsaťosemročnú na úrovni, než krásnu osemnásťročnú, ktorá má všetku pozornosť sveta a absolútne ju netlačí čas, že si niekoho musí nájsť,“ napísal dávno na Instagrame.

Zdá sa však, že čas a nové skúsenosti ho posunuli ďalej. Nedávno dostal na Instagrame otázku, aké dievča by si vedel predstaviť po svojom boku „na celý život“. Odpoveď naznačila, že Filip už nehľadá len povrchné kritériá, ale aj hlbšie kvality, ktoré sú pre stabilný vzťah dôležité. „Na takéto niečo som roky neodpovedal. A dosť sa mi podľa mňa vyvinuli preferencie,“ priznal v úvode odpovede. Následne uviedol, čo je pre neho aktuálne najpodstatnejšie.

„V prvom rade by mala byť múdra ako k**ot, ale nie tak povrchne múdra, že vie hlavné mesto Bangladéšu, ale tak skúsená zo života skôr, že má obrovskú schopnosť chápať a vnímať,“ povedal. Tým naznačil, že pre neho nie je dôležitá encyklopedická múdrosť, ale skôr zrelosť, cit pre situácie a schopnosť porozumieť druhým. Dodáva, že by mala byť aj vtipná, aktívna, neprepadnúť lenivosti a mala by prirodzene prejavovať empatiu, lásku a srdečnosť.

Ďalšou požiadavkou je jej pôvod. „Potom samozrejme 100 % Slovenka.“ Ako vysvetlil, rád by mal partnerku, ktorá má blízko k prírode a jednoduchému životu. „Mala by byť rada doma a v lese a tak, že proste nepotrebuje furt zažívať niečo dopamínové, ale je ok s pokojným životom a s nudou,“ dodal na záver.

Filip Sulík
