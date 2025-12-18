OSTRÉ slová belgického premiéra, PENIAZE pre Ukrajinu prirovnal ku SKOKU z útesu: Len dúfam, že nás ten padák udrží!

BRUSEL – Európska únia stoji pred veľkým rozhodnutím. Zmrazené ruské peniaze plánujú niektorí členovia EÚ poskytnúť Ukrajine na ďalšie zbrane pre brániacu sa Ukrajinu. Nie všetci však súhlasia. Medzi skeptikmi sú nielen Slovenská republika či Maďarsko, ale aj belgický premiér. Je to práve krajina Beneluxu, ktorá drží ruské aktíva pod zámkom.
V prípade, pokiaľ sa Európa nezhodne na ďalšom financovaní Ukrajiny, môže to mať katastrofálne následky. Belgický premiér Bart De Wever ešte pred konaním štvrtkového summitu vyhlásil, že EÚ by v prípade nezhody čelila "najväčšej geopolitickej trápnosti". Na financovanie Ukrajiny majú členovia Únie rozdielny názor, píše POLITICO.
Obnova vs doplnenie síl
Belgicko vyjadruje jasný nesúhlas s použitím zmrazených ruských aktív pre financovanie Ukrajiny. Vec sa má tak, že ruské peniaze sú po uvalení sankcií zmrazené v banke Euroclear v Belgicku. Celkovo má ísť o sumu 185 miliárd eur. Niektoré krajiny EÚ ich chcú poslať Ukrajine s cieľom doplnenia armádnych síl.
Premiér De Wever vyjadril obavy, že financovanie Ukrajiny takýmto spôsobom je z hľadiska medzinárodného práva veľmi otázne a riskuje podkopanie dôveryhodnosti finančných trhov. Ako pokračoval, niekomu by vyhovovalo, aby sa EÚ rozpadla a nastal by tu chaos bez spoločného riešenia pre Ukrajinu. "Z nášho pohľadu by to bola katastrofa," adresoval členským krajinám EÚ.
Proti je aj Slovensko
Pokiaľ sa ale ostatné krajiny EÚ dohodnú na možných rizikách a ochrane Belgicka pred ruskou hrozbou, "potom všetci spolu skočíme z útesu a budeme dúfať, že nás ten padák udrží", dokončil De Wever. Belgicko má jasné podmienky, za ktorých by súhlasilo s poskytnutím reparačnej pôžičky, no premiér podľa svojich slov ešte žiadny návrh na ich doržanie neobdržal.
Slovenský premiér Robert Fico je v tejto problematike názoru, že zmrazené peniaze Moskvy by sa dali použiť na financovanie Ukrajiny, ale len v rámci povojnovej obnovy. Ako počas výboru pre zahraničné vzťahy jasne zdôraznil, na zbrane pre Ukrajinu nedá Slovensko ani cent.