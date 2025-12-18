Mladík (19) to poriadne prepískol: Po R1 sa rútil šialenou rýchlosťou, ďalší ŠOK polície po zastavení! Skončil v cele

NITRA - Neuveriteľný "úlovok" diaľničnej polície v Nitre na rýchlostnej ceste R1. Devätnásťročný mladík šoféroval Seat Leon bez vodičského preukazu, rútil sa po diaľnici šialenou rýchlosťou a ignoroval zákaz činnosti uložený súdom.
Príslušníci Diaľničného oddelenia Policajného zboru v Nitre-Selenec vykonávali kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na rýchlostnej ceste R1. "Počas kontroly namerali vozidlo Seat Leon v rýchlosti 175km/hod., čím prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť o 45km/h," informuje polícia.
Policajná hliadka následne automobil zastavila štandardným postupom a vyzvala vodiča, aby predložil príslušné doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Tu ich však čakalo ďalšie prekvapenie. Devätnásťročný mladík nedokázal predložiť vodičský preukaz, keďže mu nikdy nebol vydaný a takéto oprávnenie nezískal.
To však nie je všetko. Zisťovanie totožnosti a overovanie údajov v databázach odhalilo, že mladík už v minulosti čelil podobnej situácii. "Podobnú kontrolu absolvoval už minulý rok, za čo mu bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do januára 2027," opisuje polícia.
Policajti na základe zistených skutočností obmedzili vodiča na osobnej slobode pre podezrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Po vykonaní potrebných úkonov bol mladík oficiálne obvinený a následne umiestnený do cely predbežného zadržania, kde čaká na ďalšie procesné kroky.