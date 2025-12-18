Viac ako 150 prokurátorov varuje pred zmenami Trestného poriadku: Ohrozujú vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti

BRATISLAVA - Viac ako 150 prokurátorov v spoločnom stanovisku uviedlo, že zmeny v Trestnom poriadku, ktoré by mohli zmeniť spôsob nahliadania na výpovede spolupracujúcich obvinených, považujú za škodlivé. Bez takýchto výpovedí podľa nich nie je možné stíhať niektoré mimoriadne závažné trestné činy či organizovaný zločin. O svojom stanovisku prokurátori informovali vo štvrtok.
„Bez výpovedí spolupracujúcich osôb nie je možné odhaliť a trestne stíhať niektoré - mimoriadne závažné - formy trestnej činnosti, najmä organizovaný zločin a rozsiahle korupčné schémy. Snaha zákonodarcu v zásade znemožniť použitie výpovedí spolupracujúcich osôb (ktoré z povahy veci nie sú bezúhonnými osobami) tak môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie organizovaného zločinu a korupcie v Slovenskej republike,“ uviedli.
Okrem toho sa prokurátorom nepáči ani proces prijatia zmeny s obmedzenou diskusiou a ako pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona. „Prijímanie zásadných legislatívnych zmien trestného procesu takýmto spôsobom považujeme v právnom štáte za neprijateľné a neobhájiteľné,“ vyhlásili. Pod stanoviskom je podpísaných 152 prokurátorov z celého Slovenska.
Novela Trestného zákona je schválená
Parlament schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Po novom by ich výpovede nemuseli byť v niektorých prípadoch pripustené ako dôkaz. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu.