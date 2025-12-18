Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Šéfka austrálskej diplomacie informovala Blanára o vyšetrení: Poďakovala Slovensku za solidaritu po útoku v Sydney

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA/SYDNES - Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vo štvrtok v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom poďakovala Slovensku za prejavenie solidarity po minulotýždňovom útoku v Sydney. Šéfa slovenskej diplomacie zároveň informovala o ďalšom postupe a aktívnej iniciatíve vyšetriť tragédiu a prijať opatrenia, aby sa podobné udalosti neopakovali. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Mojej ministerskej kolegyni som opätovne vyjadril solidaritu a úprimnú sústrasť. Táto tragédia sa nás dotkla o to viac, keďže jednou z obetí bola aj Slovenka zo židovskej komunity s dvojitým – slovenským a austrálskym – občianstvom,“ uviedol Blanár a ocenil rýchly zásah priamo na mieste spolu s následným prijatím dôležitých bezpečnostných opatrení. „Slovensko odsudzuje všetky antisemitské prejavy. Sme pripravení poskytnúť Austrálii pomoc na akejkoľvek úrovni v boji proti takýmto neakceptovateľným útokom založeným na náboženskej nenávisti,“ zdôraznil minister.

Rezortní partneri sa zhodli, že v súčasnosti svet čelí obrovskej erózii medzinárodného práva. „Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa napätie znížilo, aby sa čím skôr vyriešili a zastavili aktuálne prebiehajúce konflikty po celom svete a aby sa spoločenstvo vrátilo k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ vyhlásil Blanár.

archívne video

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Wongová ocenila prístup Slovenska a vyzdvihla posilnenie diplomatickej prítomnosti SR v Austrálii znovuotvorením Zastupiteľského úradu SR v Canberre. „S pani ministerkou sme hovorili aj o novej strategickej koncepcii nášho angažovania sa v Indopacifiku,“ priblížil minister s tým, že ide o kľúčový dokument, ktorý minulý týždeň osobne predstavil priamo veľvyslancom z tohto regiónu. „Naším zámerom je rozšíriť spoluprácu s krajinami Indopacifiku, a to nielen na politickej a multilaterálnej, ale tiež na bilaterálnej úrovni,“ doplnil Blanár.

Viac o téme: útok AustráliaJuraj BlanárSydneyPenny Wong
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia v Sydney preverovala
Polícia v Sydney preverovala tip o príprave násilného činu: Obhliadla dve autá
Zahraničné
Kvietková z PS po
Kvietková z PS po šírení konšpirácií o útoku v Sydney: Sype si popol na hlavu! Urobila som chybu, priznáva
Domáce
Policajné autá hliadkujú v
Masová streľba na pláži v Sydney: Zabili aj preživšieho holokaustu
Zahraničné
Anthony Albanese a Li
Premiér Albanese prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy: Spravil tak po streľbe v Sydney
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V dôsledku požiaru haly v Malackách vznikla škoda 550.000 eur
V dôsledku požiaru haly v Malackách vznikla škoda 550.000 eur
Správy
Slovensko usporiada Svetovú výstavu známok Slovphilex 2027
Slovensko usporiada Svetovú výstavu známok Slovphilex 2027
Správy
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Správy

Domáce správy

Šéfka austrálskej diplomacie informovala
Šéfka austrálskej diplomacie informovala Blanára o vyšetrení: Poďakovala Slovensku za solidaritu po útoku v Sydney
Domáce
Remišová spochybňuje hospodárenie firmy
Remišová spochybňuje hospodárenie firmy založenej ministerstvom MIRRI: Rezort kritiku odmieta
Domáce
Slovensko a Poľsko na
Slovensko a Poľsko na úvodnej konferencii projektu Bezpečné pohraničie riešia pripravenosť obcí na mimoriadne udalosti
Domáce
Knižnica Jána Kollára v Kremnici hľadá nového riaditeľa: Kraj spustil výberové konanie
Knižnica Jána Kollára v Kremnici hľadá nového riaditeľa: Kraj spustil výberové konanie
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Belgický premiér Bart De
OSTRÉ slová belgického premiéra, PENIAZE pre Ukrajinu prirovnal ku SKOKU z útesu: Len dúfam, že nás ten padák udrží!
Zahraničné
Šéfka austrálskej diplomacie informovala
Šéfka austrálskej diplomacie informovala Blanára o vyšetrení: Poďakovala Slovensku za solidaritu po útoku v Sydney
Domáce
Slovensko a Poľsko na
Slovensko a Poľsko na úvodnej konferencii projektu Bezpečné pohraničie riešia pripravenosť obcí na mimoriadne udalosti
Domáce
Europoslanci odsúdili kroky Bieloruska
Europoslanci odsúdili kroky Bieloruska proti Litve: Kritizujú aj Spojené štáty
Zahraničné

Prominenti

Amanda Seyfried
Slávná herečka botox miluje: Nemohla si ho pichnúť celý rok!
Zahraniční prominenti
Babsy Jagušák sa mužovi
Babsy Jagušák sa mužovi najviac páčila PO pôrode: Má opačný problém ako ostatné ženy!
Domáci prominenti
Marcel Forgáč sa postavil
Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom:
Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom: Jej rodina má o ňu OBAVY!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sliepka Lída zalarmovala políciu.
Na pokojný podvečer v Plzni len tak nezabudnú: ZÁHADNÁ sliepka zalarmovala políciu! Napokon dostal aj MENO
Zaujímavosti
Našli údajne PRVÝ LIST
Našli údajne PRVÝ LIST Ježiškovi: TO, čo v ňom chcela malá Janet, dojme aj dnes! ČO si želali deti pred 140 rokmi?
Zaujímavosti
10 zaujímavostí o soboch:
10 zaujímavostí o soboch: Menia farbu očí a Santa Claus má samice
dromedar.sk
Hlasnejší než štart rakety
Hlasnejší než štart rakety aj výbuch bomby: NAJEXTRÉMNEJŠIE zvuky v dejinách Zeme! Vedci hovoria o absolútnom rekorde
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Aj Trenčiansky kraj čakajú
Aj Trenčiansky kraj čakajú úpravy: V tomto regióne prichádza pomoc pre školákov
trencin.zoznam.sk
Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce
Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Budú hypotéky ďalej zlacňovať? ECB poslednýkrát v tomto roku rozhodla o sadzbách!
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Ako namáčať linecké do čokolády: Návod aj pre iné druhy koláčikov
Rady a tipy
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy

Šport

Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Fantastický výkon! Bátovská Fialková trafila všetky terče a dosiahla úžasný úspech
Biatlon
Brazílska púť mu vôbec nevyšla: Ancelottiho odvolali už po piatich mesiacoch
Brazílska púť mu vôbec nevyšla: Ancelottiho odvolali už po piatich mesiacoch
Ostatné
FOTO V českom športe zavládol obrovský smútok: Člen Siene slávy sa pobral na večný odpočinok
FOTO V českom športe zavládol obrovský smútok: Člen Siene slávy sa pobral na večný odpočinok
Basketbal
Konal McLaren neférovo voči Piastrimu? Majster sveta súcíti s Oscarom... Musí sa cítiť príšerne
Konal McLaren neférovo voči Piastrimu? Majster sveta súcíti s Oscarom... Musí sa cítiť príšerne
Formula 1

Auto-moto

TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky

Technológie

Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Operátori
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
Bezpečnosť
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Bezpečnosť

Bývanie

6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Pre kutilov

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladík (19) to poriadne
Domáce
Mladík (19) to poriadne prepískol: Po R1 sa rútil šialenou rýchlosťou, ďalší ŠOK polície po zastavení! Skončil v cele
Názorná tvár obete od
Zahraničné
Záhadná smrť v USA: Stopy DNA smerujú do našich končín, obeť je pravdepodobne zo SLOVENSKA
Korčok otvorene: Premiér Fico
Domáce
Korčok otvorene: Premiér Fico vedome klame a zavádza o hlavnej téme samitu Európskej rady
Kvietková z PS po
Domáce
Kvietková z PS po šírení konšpirácií o útoku v Sydney: Sype si popol na hlavu! Urobila som chybu, priznáva

Ďalšie zo Zoznamu