Barbara Jagušák Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nielen šaty robia človeka. Podpisuje sa pod neho celý zovňajšok, ale aj sebaúcta, kreativita, autenticita či individualita. Na akcii spojenej s kampaňou #mojepraveja nechýbali mnohé známe tváre, nevynímajúc Babsy Jagušák Heribanovú, ktorá neskrývala nadšenie a práve téma oslavy samého seba je jej blízka. „Mne sa páči, že dm otvára veľa tém – lásku k sebe samej, tému rozmanitosti, tému inakosti a je veľmi dôležité, aby sme konečne upustili od nejakých ideálov krásy, ktoré sú aj tak vymyslené, a príjmali ženskú krásu a ženské telo také, aké je,“ dodáva Babsy s presvedčením, že každá žena je krásna bez ohľadu na to, aké má nedokonalosti.

A keď už sme boli pri nedokonalostiach, spýtali sme sa, čo na svojom tele by rada zmenila Babsy a čo na sebe nemá rada. Jej vnútorné nastavenie jej však môžeme iba závidieť.dodáva sebavedomo Babsy, ktorá sa aj po dvoch deťoch pýši dokonalou figúrou.



A čo sa týka témy "moje pravé ja", aká je skutočná Babsy? „Ja som taký chameleón, nedá sa úplne povedať čo som, kto som. Nemám rada stereotyp, rada skúšam rôzne roviny mňa… Niekedy som viac jemná, empatická, chápavá, trošku sa stiahnem do seba, som dumavá. Potom príde obdobie, kedy mám chuť byť kúzelníčka, steperka, tancovať, som veľmi extravagantná, rada sa predvádzam a som rada farebná, hlučná, nahlas sa smejem….A potom príde obdobie, kedy som taký chlapec a vrátim sa do tých detských čias.“ Za túto hravosť určite Babsy milujú najmä jej deti, s ktorými sa vie vyblázniť do sýtosti. Čo však hovorí jej manžel na to, že má doma každú chvíľu inú ženu?

Komplikácie vo vzťahu?! Babsy Jagušák úprimne: S manželom sme radi, keď… (Zdroj: NaJa/ján Zemiar)