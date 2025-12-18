Hmla a smog paralyzujú život v Sarajeve: Vyučovanie, stavebné práce vonku aj lety sú prerušené

SARAJEVO - V hlavnom meste Bosny a Hercegoviny (BaH) boli vo štvrtok v dôsledku hustej hmly a smogu zrušené viaceré lety, zastavilo sa aj vyučovanie na školách a stavebné práce vo vonkajších priestoroch. Upozornila na to agentúra AP.
Švajčiarska spoločnosť IQAir, ktorá sa zaoberá technológiami na meranie kvality ovzdušia, vo štvrtok označila ovzdušie v Sarajeve za „nezdravé“. Medzinárodné letisko v meste zrušilo niekoľko letov a pre zlú viditeľnosť počas rannej špičky sa autá pohybovali veľmi pomaly. Niektorí obyvatelia Sarajeva mali ochranné masky, aby sa chránili pred toxickým vzduchom. Úrady ešte v stredu zakázali vstup vozidlám nad 3,5 tony do centra Sarajeva. Zákaz platil aj pre osobné a nákladné autá, ktoré nespĺňajú environmentálne normy Európskej únie. Akékoľvek vonkajšie stavebné práce a verejné zhromaždenia boli tiež zakázané.
Sarajevo patrí medzi mestá s najhoršou kvalitou ovzdušia na svete. V zime tradične čelí veľkému znečisteniu najmä ako dôsledok vykurovania domácností a dopravy. Mesto leží v údolí obklopenom horami, čo počas bezvetria zadržiava znečistený vzduch na jednom mieste aj niekoľko dní.
Odborníci varujú, že dlhodobé vystavenie sa pevným časticiam PM2.5 (s priemerom 2,5 mikrometra a menším) vedie k nárastu respiračných infekcií, rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení a predčasných úmrtí v Sarajeve, ale aj inde na západnom Balkáne. Podľa pracovníka meteorologického ústavu v Sarajeve sú hladiny toxických častíc v hlavnom meste niekedy až desaťkrát vyššie, ako by mali byť a situácia sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmení.