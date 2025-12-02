FOTO Pre herca z Oteckov musela prísť sanitka: Bolesť ho paralyzovala, našli ho ležať u babky na WC!

RUŽOMBEROK – Oliver, známy zo seriálu Oteckovia, prežil situáciu, na ktorú určite nezabudne. Raz za čas ho totiž zasiahne prudká bolesť, ktorá ho dokáže úplne paralyzovať. Tentoraz situácia dospela do extrému – herec zostal nehybný u babky na záchode a jediným riešením bolo privolať sanitku. A čo je na tom najlepšie? Všetko má poctivo zdokumentované.
„Včera ma brala sanitka kvôli najbizarnejšej veci v mojom živote,“ priznal herec, ktorý sa zvyčajne vie pozerať na veci s humorom, no tentokrát bol úplne bezmocný. Ako sám opisuje, raz za tri mesiace ho zasiahne obrovská bolesť, ktorá zvyčajne prejde po dni-dvoch odpočinku. Tentoraz to ale bolo iné... „Bol som u starkej na WC, a keď som sa išiel postaviť, prišla taká bolesť, že som sa iba zložil vedľa záchodu a nevedel sa dve hodiny ani pohnúť,“ dodal. Fotografia z miesta navyše zachytáva Olivera ležiaceho vedľa záchodu u babky doma.
Herec priznal, že nikdy predtým mu ani nenapadlo volať sanitku. „Majú určite dôležitejšiu robotu, ako 25 ročného zasrana dávať na nohy. Ale včera som naozaj nevedel pohnúť ani hlavou, ktorú som mal položenú pri záchode. Takže ma napínalo z toho, kde som, a ešte mi bolo až do revu z toho, že sa neviem ani o centimeter pohnúť.“
Nakoniec nezostávalo nič iné, len zavolať pomoc. Sanitka ho odviezla na urgent, kde mu spravili röntgen a približne 1,5 hodiny mu podávali infúziu. „Aspoň trošku pomohlo a dnes je to asi o 40 % lepšie. Ďakujem úžasným doktorom, sestričkám, sanitárom a celému personálu v Ružomberku. Boli fakt milí a profi,“ dodal Oliver s úľavou.
Herec nezabudol ani na netradičný tip pre fanúšikov: „Takže, keď pôjdete nabudúce kakať, spomeňte si na mňa a vždy si zoberte so sebou vankúš.“
