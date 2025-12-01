Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Známa influencerka zverejnila cenník: Za mesiac som zarobila… Pfuuu, z tej sumy sa vám zatočí hlava!

BRATISLAVA – Zdá sa, že influencing je skutočne zlatá baňa! A po slovách známej influencerky Lucie Almaksus Gachulincovej si to určite poviete aj vy.

Lula sa dostala do povedomia divákov vďaka 8 sérii reality šou Farma. A aj keď na statku veľa zručností neukázala, vo svete biznisu jej to ide od ruky. V podcaste Money Talk úplne otvorene porozprávala o peniazoch, svojich zárobkoch a podnikateľskýc haktivitách. Podľa Finstat jej firma v roku 2024 zarobila vyše 580.000 eur a vygenerovala zisk v sume takmer 174.000 eur. „Za najlepší mesiac som zarobila asi 34 alebo 35-tisíc eur. Bol to november, Black Friday, najlepší mesiac,“ povedala bez okolkov.


Pred pár mesiacmi si však povedala dosť. Svet Instagramu ju natoľko pohltil, že sa stal jej drogou. Na popud terapeutky sa rozhodla pre rázny krok. Skončila s influencingom v takej podobe, v akej ho robila predtým. Okresala spolupráce a zdvihla ceny. „Keď niekto chce so mnou spoluprácu a stojím mu za to, tak mi zaplatí. Ceny sú od 1500 do 2500 eur,“ prezradila s tým, že finálna suma závisí od toho, či ide o jednorázovú spoluprácu alebo ročný kontrakt, a aj od dĺžky spolupráce s firmou.

Brunetka už ale nie je odkázaná len na príjem z influenc marketingu. Vybudovala si ďalší biznis, do ktorého investuje momentálne najviac energie a ktorý jej robí radosť. „Mám tri kaviarne a pilates štúdio a nič z toho som nefinancovala z externých zdrojov,“ pochválila sa bývalá farmárka, ktorá podľa vlastných slov rozhodne nie je rozšafná. „Aj keď sa to možno nezdá, som minimalista,“ dodala na záver.

