Bola tučná ako delo, po 4 mesiacoch vyzerá božsky: Sestra Silvie Kucherenko schudla 21 kíl!

BRATISLAVA - Silvia Kucherenko si sú so sestrou Štefániou a mamou Monikou veľmi podobné, rozdeľujú ich len kilá! Modelka však drží nad nimi ochrannú ruku - a podarilo sa! Toto je bombastická premena Silviinej sestry.
Silvia Kucherenko (43) bola vždy štíhla ako prútik. Aj po 40-ke vyzerá božsky, čo neraz vzbudzuje závisť a hejty. „Vraj viečka, vraj vybraté rebrá… škoda, že fantáziu, ktorú máte o mojom tele, nemáte aj vo vlastnom živote. Nič z toho nemám – skúste ma jednoducho prijať takú, aká som. Ten pás je reálny, taký istý ako na fotke. A niektoré sa s tým budete musieť zmieriť, aj keď viem, že s tým budete mať problém,“ odkázala nedávno Silvia závistlivcom. Je však pravda, že to nie sú len gény, ale aj starostlivosť o svoje telo a veľká disciplína v stravovaní. Vidieť ju jesť sladkosti je takmer nemožné a aj zo svojho obľúbeného bonbónika si výnimočne odhryzne sotva polovicu.
Jej sestra Štefánia však neraz bojovala s kilami navyše. Aj keď sa klan rodiny Silvie, teda mama, sestra či neter Karin veľmi podobajú, rozdeľujú ich práve krivky - pozrite si fotky vo FOTOGALÉRII.
Štefánia Horváthová, sestra Silvie Kucherenko (Zdroj: archív SK)
„Ja stále moje dievčatá motivujem,“ vraví Silvia na adresu sestry či mamy. Hoci svoje vlastné kilá riešiť nemusí, vsadila na zoštíhľujúci čaj. Štefániu totiž cvičenie veľmi nebavilo, snažila sa obmedziť iba jedlo vo večerných hodinách a pridala do denného režimu počet krokov. Matka štyroch detí - Karin (25), Gregor (22), Oliver (20) a Christián-Jerguš (4 mesiace) sa však po pôrode zaťala a schudla neuveriteľných 21 kíl. „Lebo chce dobre vyzerať,“ odkázala nám Silvia a dodala: „Nič nerobí, necvičí, akurát behá okolo malého,“ hovorí hrdo o svojej sestre, ktorej fotkou sa pochválila aj na sociálnych sieťach so slovami: „Sestra 4 mesiace po pôrode. Mesiac a pol pije čaj Slim tea Origanum by Silvia Kucherenko (48 rokov, 4 deti)…“
Pochvalné sú aj reakcie pod fotografiou Števky, nájdu sa však aj tvrdenia, že iba čaj určite nestačí. „Môže podporiť proces, ale dôležitá pre dlhodobý a zdravý výsledok je hlavne životospráva,“ píše sa v jednom statuse. V každom prípade si však Štefánia pochvalu zaslúži, veď prepracovať sa k takejto skvelej postave po štyroch mesiacoch od pôrodu chce naozaj guráž a veľké odhodlanie. Klobúk dole!
Bola tučná ako delo, dnes môže ísť na mólo: Sestra Silvie Kucherenko vyzerá božsky, schudla 21 kíl! (Zdroj: Facebook/Silvia Kucherenko)