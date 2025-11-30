Najťažšie dni Lucie Bílej: Vážna operácia mozgu jej priateľa!

PRAHA - Speváčka Lucie Bílá prežívala v uplynulých dňoch mimoriadne náročné obdobie. Na sociálnych sieťach priznala, že jej partner Radek Filipi musel podstúpiť nečakanú operáciu mozgu, o ktorej doteraz mlčala.
Speváčka Lucie Bílá vystrašila svojich fanúšikov. Na sociálnych sieťach zverejnila mimoriadne úprimné a doposiaľ prísne strážené informácie o zdravotných problémoch svojho partnera Radka Filipiho. Ten musel podstúpiť nečakaný neurochirurgický zákrok. „Prosím, nezľaknite sa, ale mám pre vás správu, o ktorej som predtým nemala silu hovoriť,“ prihovorila sa fanúšikom.
Speváčka zároveň priznala, že radosť z oslavy desiateho výročia vzťahu vystriedal šok. „Šťastie je také krehké. Oslávili sme desiate výročie a namiesto radosti sa náš svet otriasol v základoch. Môj partner musel nečakane podstúpiť operáciu mozgu – išlo o nález, na ktorý sme prišli náhodou a ktorý si vyžadoval rýchly zásah," ozrejmila. Lekársky tím zasiahol včas a operácia našťastie dopadla úspešne. Filipi by podľa jej slov nemal mať žiadne trvalé následky.
„Sme za to nesmierne vďační. Boli to veľmi ťažké chvíle. Strach, neistota, čakanie a plač za zatvorenými dverami... a pritom bolo treba ďalej fungovať, pracovať, vystupovať – s úsmevom, bez známky toho, čo sa deje vo vnútri. Dnes to už môžeme povedať nahlas, s pokojom, pokorou a vďačnosťou: sme v poriadku. A ideme ďalej," opísala. Radek je už späť doma, kde sa zotavuje v jej starostlivosti. Bílá zároveň prezradila, že tohtoročné Vianoce pre nich budú mať celkom inú hodnotu.
„Pod stromček už nič nechceme, ten najväčší dar sme dostali – sme zdraví a spolu. Ďakujeme za to lekárom, ďakujeme Bohu," priznala. Speváčka využila svoju skúsenosť aj ako upozornenie pre svojich priaznivcov. Odkazuje im, aby si na zdravie dávali pozor. Pod jej príspevkom sa okamžite objavila vlna podpory od priaznivcov i kolegov z brandže. Dvojici tak fanúšikovia z celého Česka aj Slovenska želajú predovšetkým pokoj, silu a Radkovi zotavenie. A my sa k nim pridávame.