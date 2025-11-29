Nevidí skoro vôbec nič! Bolestivé slová Eltona Johna... Spolieha sa len na jediné

LONDÝN - Legendárny hudobník Sir Elton John (78) prehovoril o vážnych zdravotných problémoch, ktoré mu zásadne ovplyvnili život. Po ťažkom zápale takmer úplne prišiel o zrak a uplynulé mesiace označil za náročné a zdrcujúce. Spolieha sa už len na jediné!
Hudobná legenda Sir Elton John prehovoril o vážnych zdravotných problémoch, ktoré mu v poslednom období výrazne zasiahli do života. Spevák v rozhovore priznal, že takmer úplne prišiel o zrak – a uplynulé mesiace preňho predstavovali jedno z najťažších období kariéry. Podľa jeho slov sa všetko začalo silným zápalom, ktorý mal dramatické následky.
„Posledných pätnásť mesiacov bolo pre mňa náročných, zdrcujúcich. Po ťažkom zápale som úplne prišiel o pravé oko a ani ľavé na tom nebolo dobre,“ povedal najnovšie pre magazín Variety. Problémy boli také vážne, že mu takmer znemožnili fungovať v bežnom živote. „Nič som nevidel, nemohol som sa na nič pozerať, nič čítať...“ dodal.
Hoci mu intenzívna liečba priniesla aspoň malé zlepšenie stavu ľavého oka, jeho situácia zostáva neistá. Elton však verí, že medicína môže priniesť riešenie. „Musím veriť, že mi s tým raz pomôže veda, presne ako v prípade AIDS – nestrácať nádej, pokoj, byť silný a trpezlivo sa snažiť, aby sa veci pohli vpred.“ Spevák, tak aj napriek ťažkostiam ukazuje, že nádej a trpezlivosť sú preňho kľúčom v boji s ďalšou životnou prekážkou.