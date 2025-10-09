Milan Ondrík si myslel, že ho v Benátkach nikto nepozná! Bol si zabehať a čakal ho šok

BRATISLAVA - Skvelý herec a vynikajúci otec! Do žltého kresla v talkšou Trochu inak s Adelou sa posadí populárny Milan Ondrík, ktorý patrí k najvýraznejším tváram slovenského herectva.
Milan Ondrík, rodák z Dolného Kubína a dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla je známy svojou prirodzenosťou, intenzitou a schopnosťou úplne sa ponoriť do postavy. Publikum si ho pamätá z filmov Eva Nová, Budiž svetlo (za ktorý získal prestížne ocenenie pre najlepšieho herca na festivale v Karlových Varoch) či z televíznych projektov ako 1890, Za sklom, či Zrada. Najnovšie na seba upozornil v psychologickej dráme Otec režisérky Terezy Nvotovej, ktorá mala svetovú premiéru na filmovom festivale v Benátkach a okamžite si získala pozornosť svetových kritikov.
Film, v ktorom Ondrík stvárňuje otca prežívajúceho tragickú udalosť, sa stal aj slovenským kandidátom na prestížneho Oscara. Slovenská filmová akadémia ho vybrala ako národného zástupcu v kategórii Najlepší medzinárodný celovečerný film. V rozhovore s Adelou sa Milan Ondrík vráti k atmosfére Benátok, k momentom, keď si uvedomil, že ani sláva a červený koberec mu nedajú to, čo hľadá – vnútorný pokoj a kontakt so sebou samým. Ako sám priznáva, viac než lesk reflektorov si cení chvíle ticha, obyčajné veci a čas s rodinou. Pozrite si videoukážku, ktorá ukáže Milana Ondríka v inom svetle a celý rozhovor sledujte v piatok 10. októbra o 22.00 h na Dvojke v relácii Trochu inak s Adelou.
Milan Ondrik si myslel, že ho v Benátkach nikto nepozná! Bol si zabehať a čakal ho šok (Zdroj: STVR)