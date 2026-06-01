Konflikt medzi hercami sa vyostril! Jackuliak v bolestiach: Ondrík mu zlomil ruku

BRATISLAVA - Medzi Milanom Ondríkom a Jánom Jackuliakom to počas nakrúcania filmu Bojovník poriadne iskrilo. To, čo malo byť len profesionálne stvárnenie rivality pred kamerami, sa miestami nebezpečne približovalo realite. Napätie medzi hercami vyvrcholilo vážnym zranením – Jackuliak skončil so zlomenou rukou.
Herec Ján Jackuliak otvorene priznal, že nakrúcanie pripravovaného filmu Bojovník bolo mimoriadne náročné. A nezostalo len pri modrinách. „Miro Štrbák (MMA zápasník, pozn. red.) mi nalomil rebro, keď na mňa skočil z naozaj veľkej výšky. Ozvalo sa puknutie a dodnes si pamätám ten pocit, ako som sa zľakol. Potom sa mi stalo ďalšie zranenie počas natáčania. V klietke som si zlomil ruku,“ prezradil herec v rozhovore pre český portál Expres.cz.
Práve pri scénach s Milanom Ondríkom vraj medzi nimi vznikalo čoraz väčšie napätie. Jackuliak otvorene priznal, že po jednom z nakrúcaní si musel ísť schladiť hlavu do šatne. „On je, ako hovorím, čertík z krabičky. Je nevyspytateľný. Ja som mal väčšiu silu a zápasnícku techniku, ale on je boxer a bolo to cítiť,“ povedal na adresu svojho kolegu. Podľa jeho slov sa situácia vyostrila počas jednej z bojových scén. Hoci išlo o nacvičenú choreografiu, emócie začali pracovať.
„Povedal som mu, že je to film a nesmieme si ublížiť alebo sa zabiť. Pozrel som sa naňho a videl som mu to v očiach. Postavili sme sa proti sebe. Milan zaútočil a pri všetkej úcte do toho išiel filmovo natvrdo,“ opísal Jackuliak. To, čo nasledovalo, vyzeralo podľa jeho slov skôr ako skutočný súboj než filmová scéna. „Vošla do mňa taká sila, že som ho normálne zdvihol a hodil. Letel vzduchom, pozrel sa na mňa a ja som mu povedal: Prepáč,“ zaspomínal si herec na moment, kedy už nedokáízal udržať emócie na uzde.
K celej situácii sa neskôr vyjadril aj Milan Ondrík. Potvrdil, že medzi nimi po zlomenine vzniklo napätie, no odmieta, že by úmyselne prekročil hranice dohodnutej choreografie. „Pri jednom údere, keď dostával zásahy do krytu na jednu ruku, prišla zlomenina. Vtedy medzi nami vzniklo určité napätie, ale ja som si bol istý, že som neurobil chybu. Išiel som podľa choreografie a nič navyše,“ vysvetlil Ondrík. Podľa jeho slov išlo najmä o únavu a vypätie z náročného nakrúcania. Napokon si všetko vyjasnili a konflikt sa podarilo urovnať.
Ondrík dokonca pred kolegom zložil poklonu. Jackuliak totiž pokračoval v nakrúcaní aj napriek zlomenej ruke. „Jacek je veľký frajer, pretože pokračoval aj so zlomenou rukou. Niektoré veci museli byť nahradené kaskadérmi, ale väčšinu scén robil sám. Za to má môj veľký rešpekt, pretože si viem predstaviť, aká to musela byť bolesť,“ uzavrel herec. Zdá sa tak, že film Bojovník nebude len o tvrdých súbojoch na plátne. Niektoré z nich si jeho hlavní predstavitelia zažili aj na vlastnej koži.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%