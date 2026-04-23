Ostré slová Milana Ondríka o napätej situácii na Slovensku: Zliezajú sa tu pavúky z rôznych rohov

BRATISLAVA - Milan Ondrík (45) ide z filmu do filmu a žne jeden úspech za druhým. Hoci je na absolútnom vrchole, na súčasnú situáciu v našej kultúre i krajine má jasný názor. Umelec, ktorý sa nebojí otvoriť nepríjemné témy, si servítku pred ústa nedáva ani tentokrát.
Herec Milan Ondrík patrí k hercom, ktorí vnímajú svoju prácu ako dôležité poslanie, obzvlášť v dnešnej dobe, kedy je stav slovenskej kultúry poriadne pálčivou témou. On sám sa však na situáciu nepozerá nečinne a snaží sa byť hlasom, ktorý volá po zmene „Dúfam, že som nejaká súčasť kamienku, ktorý prispieva k tomu, aby nám kultúra nezahynula a našimi príbehmi, filmami, divadelnými predstaveniami prispievame k tomu, aby sme sa pozdvihli duchovne, kultúrne a aby sme boli lepšími ľuďmi,“ vyjadril držiteľ ocenenia Slnko v sieti.
Jeho nasadenie a neodškriepiteľný talent mu totiž priniesli obrovský úspech a dráma Otec totálne ovládla 15. ročník národných filmových cien – snímka z dielne režisérky Terety Nvotovej sa stala filmom roka, získala cenu za réžiu, kameru, hudbu a samotný Milan si odniesol sošku za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe. Cesta k tomuto triumfu však bola poriadne tŕnistá.
Herec je známy tým, že si vyberá postavy, ktoré sú "na hrane", no film Otec bol náročnejší ako čakal. „Ten mi dal zabrať nielen emocionálne, ale aj technicky, čo sa týka dlhých záberov. Niekedy som strácal vieru, že sa to podarí, keď som sa dozvedel od Terezky (Nvotovej, pozn.red.) akým štýlom to chce natočiť. Ako skúsený herec som si povedal, že to sa nedá a ono sa to nejakým zázrakom podarilo,“ šokoval úprimnosťou Ondrík a dodal: „Odhalil som tam nielen svoje fyzické telo, ale hlavne svoje vnútro, čo je omnoho náročnejšie... A keď som išiel na premiéru do Benátok, hovorím si, že bojím sa toho,“ priznal Ondrík s tým, že výsledok napokon predčil aj jeho očakávania.
Najväčšie ocenenie však herec nedostal od akademikov, ale od svojich detí. A nielen to! V našom rozhovore sa podelil aj o dychberúci zážitok spoza veľkej mláky... Viac ako otvorene sa však vyjadril aj k stavu našej krajiny. Keď sme sa ho totiž spýtali, v akej "sieti" sa podľa neho momentálne nachádza Slovensko, Ondrík pritvrdil a jeho slová boli viac než mrazivé!