Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!

BRATISLAVA - Návrat legendárneho muzikálu Romeo a Júlia bude veľkolepý! Plný emócií, talentu a ohromujúcej energie. Režisér Ján Ďurovčík opäť spojil tím profesionálov, ktorí už na prvej skúške ukázali, že toto nebude len obyčajné predstavenie.
Na skúškach sa okrem známych mien objavili aj nové tváre, ktoré hneď dostali priestor v hlavných úlohách. Ďurovčík ich nešetrí – no jeho nadšenie hovorí za všetko. „Sú fantastickí! Stáť na javisku vedľa Slezáka? Keby som bol na ich mieste, otočím sa a odídem, lebo by som to nedal. Ale oni to zvládli. A ja to aj naschvál robím, aby zažili ten pocit zodpovednosti, stresu...“ pochválil muzikálových nováčikov.
Jednou z nových tvárí je aj Thia Vittek, ktorá si vysnívanú rolu Júlie váži o to viac, že ide o jej prvú spoluprácu s Ďurovčíkom. „Ide z neho strach,“ priznala s úsmevom, no dodala, že si prácu s režisérom nesmierne užíva. „Ja ho neuveriteľne rešpektujem a som mu vďačná, že mi dal takúto možnosť. Povedal mi: ‚Budeš plakať, budeš vyčerpaná,‘ ale som pripravená na všetko. Teším sa,“ hovorí mladá herečka. A hoci sa Ďurovčík na javisku vie poriadne rozohniť, jeho zverenci ho berú s nadhľadom. „Mňa práveže ten jeho hlas, keď začne kričať, viac nakopne. Neberiem to tragicky,“ dodala Thia s úsmevom.
Do romantického príbehu, ktorý ožije v úplne novom šate, sa vracia aj Patrik Vyskočil, ktorý už pred rokmi stvárnil Rómea. A aj keď uplynulo neuveriteľných dvanásť rokov, cíti sa v predstavení ako ryba vo vode. „Je veľká sranda, ako mozog funguje – stačili tri-štyri skúšky a všetko mi nabehlo, texty, piesne, až som bol sám prekvapený,“ priznal s úsmevom. Všetko teda nasvedčuje tomu, že diváci sa majú na čo tešiť. Ján Ďurovčík po prvej skúške tiež spáva lepšie a muzikálom žije naplno. Jeho slová o prebdených nociach hovoria za všetko, v rozhovore však prezradil oveľa viac!