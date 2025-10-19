Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...

BRATISLAVA - Návrat relácie Milujem Slovensko v novom šate! Po zrušení obľúbenej relácie v STVR nastala pauza, ale po nej sa relácia vráti na JOJ-ke. A kto iný by o tom vedel viac ako jeho dlhoročný kapitán Martin Nikodým, ktorý prehovoril o zmenách i tom, čo čaká fanúšikov.
„Zdá sa, že všetko sa dohodlo, takže my pokračujeme ďalej. Napriek tomu, že bol vyhlásený koniec programu, tak vyzerá, že to napokon nie je koniec, ale reštart,“ prezradil herec a moderátor s úsmevom. Obľúbenú reláciu však podľa slov moderátora čakajú rôzne zmeny a netýkajú sa len kapitánskych stoličiek. „Dano s nami nebude a kto ešte ďalší, tak to je stále v takom procese. Nechcem teraz o nikom hovoriť, lebo ešte nejaké dva – tri týždne sa ten tím bude kreovať. Zmeny nastanú aj v hudobnej časti.“
Nikodým pritom priznal, že pauza bola v niečom osožná: „Snažíme sa využiť túto prestávku na to, aby sme neprišli s úplne tým istým programom, ale aby sme to trošku oživili.“ Na čele tímu stojí skúsený producent a režisér Rado Štefanov, ktorý stál za úspechom formátu od jeho začiatkov. „On má na tieto veci cit. On dal našu trojicu dokopy, on to celé rozbehol a vedel, že to bude fungovať. Myslím, že tie zmeny budeme robiť tak, aby to, čo tam ľudia majú radi, ostalo, ale zároveň aby došlo k nejakému refreshu – aj obrazovému, aj akčnému,“ prezradil Nikodým, ktorý má sám zásadné slovo v jednej kľúčovej otázke! Akej? To sa dozviete v rozhovore!
