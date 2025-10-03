Martin Nikodým šokoval vyhlásením o svadbe: Veľký deň sa už chystá!

BRATISLAVA - Známy moderátor má dôvod na radosť! Martin Nikodým prežíva šťastné obdobie po boku partnerky, s ktorou mu to klape výborne. A nie je tajomstvom, že si čoskoro oblečie svadobný oblek!
Martin Nikodým miluje nielen Slovensko - teda reláciu, ktorú moderuje, ale aj svoju priateľku Martinu. „Áno, milujem a verím, že to tak ešte dlho bude. Funguje nám to veľmi fajn a už je to cez rok a vyzerá to tak s najväčšou pravdepodobnosťou, že si oblečiem aj svadobné háby,“ šokoval známy moderátor odpoveďou na otázku o láskyplnom vzťahu s priateľkou Martinou. Tentokrát však nie je dôvodom jeho svadba, ale svadba syna Adama, ktorý sa rozhodol spečatiť svoju lásku. „Teším sa, je to zážitok. Ja sa naňho rád dívam, je to krásny dospelý muž, ktorý už je samostatný, má svoj svet,“ prezrádza hrdý otec.
V prípade syna Adama však jablko padlo ďaleko od stromu - kým jeho slávny otec je umelecká duša, Adama uchvátil svet financií. „V mnohých veciach máme čosi spoločné, čo sa týka jeho práce, tak sme úplne rozdielni, je to pre mňa španielska dedina…“ dodal s úsmevom Nikodým. Ten prezradil, že mladomanželia chcú svoj život budovať v Londýne, kde aktuálne žijú. Adam však otcovi priznal aj drobné nevýhody veľkomesta. „Adam mi úprimne rozprával, že mu chýba auto. Nemá zmysel tam mať auto a nemôže si urobiť výlet. To, ako sme my naučení, že v sobotu ráno vezmeme auto, odvezieme sa niekde a tam si spravíme túru, to v Londýne neexistuje, nedá sa to. Takže zvažuje, že by sa premiestnil niekde inde, ale ešte stále nie domov.“ A hoci spočiatku zatĺkal, predsa len odhalil synovu novú cieľovú destináciu!