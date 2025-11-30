Pre Davida Keya je Dolly Buster BOHYŇA: Baby, robte so sebou niečo! Takto má vyzerať pravá žena

BRATISLAVA - Krst vína Davida Keya sa zmenil na udalosť, aká tu už dlho nebola! Do mesta totiž dorazila legendárna Dolly Buster a pre Keya to bol okamih, ktorý mu vyrazil dych.
Spevák a influencer známy pod menom David Key priznáva, že jej príchod pôsobil ako scéna z Hollywoodu. Atmosféra na letisku, kamera v ruke, jej vizuál… všetko podľa neho úplne iný level, než na aký sú Slováci zvyknutí. „Keď som ju prvýkrát uvidel, skoro som odpadol… a keď to porovnám so slovenskými influencerkami, ktoré sú o 40 rokov mladšie – baby, robte so sebou niečo,“ nešetril kritikou David, ktorý je povestný svojim podrezaným jazykom. Už pri prvom stretnutí mu bolo jasné, že Dolly je kapitola sama o sebe.
Z čoho však bol David doslova paf bol fakt, že Dolly prišla len kvôli nemu. „Ona naozaj nikde nechodí a to si veľmi vážim,“ priznal Key, ktorý neskrýval nadšenie ani rešpekt. Reč sa však rýchlo zvrtla aj na jej ikonické úpravy, okolo ktorých Dolly nikdy nerobila tajomstvá. „Viem, že má vybraté rebrá, má toho strašne veľa za sebou a v Nemecku sa plastickí chirurgovia bijú o ňu. Je to vidieť,“ hovorí spevák, ktorý vzápätí svojimi slovami poriadne prekvapil: „Keby sa dalo, normálne by som sa kvôli nej preorientoval.“
Stretnutie s Dolly však prinieslo aj nejednu komickú vsuvku: „Stala sa jej taká nehoda, že mala veľmi drahé kožené topánky a jej sa celé rozpadli. Tak sme šli do obchodného centra a tam to bolo vtipné, lebo behala bosá a nakupovala jedna radosť,“ opisuje David pobavene a dodáva ďalšie detaily príbehu. Ako je však u Davida zvykom, na záver si neodpustil ani ostrý odkaz pre slovenské influencerky a celebrity. Rozhodne ich nepoteší…