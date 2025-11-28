Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

KRACH manželstva Priscilly z Ruže pre nevestu: KONIEC po roku a pol... Už žijú oddelene!

Priscilla Versluis
Priscilla Versluis (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Priscilla Versluis sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. Tam jej to s láskou nevyšlo, no zdalo sa, že toho pravého predsa len našla. A v júni minulého roka mu dokonca povedala svoje áno. Dlho im však vzťah nevydržal - už po roku a pol brunetka hlási koniec. Žijú oddelene!

Vzťah Priscilly a producenta Tomáša pôsobil ako z rozprávky. Začiatkom júna 2024 sa zasnúbili a o 20 dní neskôr si už povedali svoje áno. „24.06.2024. Deň, kedy mi ku priezvisku pribudlo "Svobodová",“ pochválila sa vtedy čerstvá novomanželka. V tom čase si manžela nedokázala vynachváliť. „Hneď v prvý deň, ako sa stretli naše pohľady, som vedela, že práve ty si ten pravý,“ vyjadrila sa. 

Idylka však trvala kratšie, ako si zrejme Priscilla predstavovala. Už rok a pol od svadby totiž priznala koniec. „Mám tu niekoľko desiatok otázok smerovaných týmto smerom, ohľadom manžela, že prečo s ním už nič nepridávam, prečo ho sem nedávam. Dokonca ste si všimli, že netrávim čas v spoločnom byte, kde sme bývali. Bola by som rada, keby ste rešpektovali moje rozhodnutie a moje súkromie, že keď vám sem niečo nepridám, tak vám to sem nepridám, pretože to má nejaký dôvod,“ uviedla na sociálnej sieti Instagram. 

A potom priznala farbu: „Jediné, čo vám chcem povedať, že vidím, že nie ste slepí, stále ma s tým otravujete. Sme teraz s mojím manželom oddelene, bývam ja sama, on býva sám. To je všetko, čo vám k tomu poviem.“ Na otázku, či sa rozišli, vysvetlila svojim sledovateľom, že v manželstve to nie je také jednoduché. „Iba taký malý poznatok, ako sa môže niekto v manželstve rozísť? Manželstvo už nie je vzťah, ako frajer a frajerka, kedy si môžete povedať, že je koniec a rozišli sme sa. Pri manželstve je proces, rozvod, súd, proste celé rozvodové konanie a veľa vecí okolo. To nie je len taký rozchod,“ uviedla. No či sa v ich prípade rieši rozvod, už neprezradila. 

