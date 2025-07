Slzy a objatia! Priscilla z Ruže pre nevestu: Po 18 rokoch našla svojho skutočného OTCA!

Priscilla Versluis (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Takýto príbeh by nevymysleli ani scenáristi v Markíze! Priscilla Versluis, ktorú si diváci pamätajú ako jednu z najvýraznejších účastníčok prvej série reality šou Ruža pre nevestu, prežila moment, ktorý jej zmenil život. Po dlhých 18 rokoch stretla svojho biologického otca!

Dlhé roky žila bez informácií o tom, čo sa s jej otcom po rozvode rodičov stalo. Všetko sa zlomilo, keď začala riešiť holandské občianstvo a musela nájsť jeho rodný list. A práve vtedy prišiel zlom. „Kamarát mi volal, že v kúpeľoch v Smrdákoch bude vystupovať nejaký spevák s menom Versluis... V tej chvíli som vedela, že je to on,“ opísala pre markiza.sk silný moment Priscilla.

Zbalila sa a vyrazila do kúpeľného mesta. Keď ho konečne stretla, prišlo jedno z najdojímavejších stretnutí jej života. Po holandsky mu povedala: „Dobrý deň, tati!“ Spočiatku ju nespoznal, no po chvíli mu to došlo. Objatie, dlhý rozhovor a množstvo otázok, ktoré si roky nosila v srdci. Aj o tom bol ich prvý spoločný večer po takmer dvoch dekádach. „Tieto dôvody sú veľmi osobné a nechám si ich pre seba... Ale som šťastná, že som ho našla. Vždy som chcela, aby moje budúce dieťa malo dedka,“ prezradila prekvapivo úprimne.

Jej otec, charizmatický spevák s výnimočným hlasom, ju pozval domov a niekoľko hodín sa rozprávali a spoznávali. Priscilla bola dojatá a netajila nadšenie z toho, aký je talentovaný a prívetivý. Fotka, ktorú zverejnila na svojom Instagrame, zachytáva silný okamih – dcéru s čerstvo nájdeným otcom. S nápisom Papa a jednoduchým srdcom pod ňou dala najavo, čo pre ňu tento moment znamená.





Priscilla Versluis so svojím strateným otcom. (Zdroj: Instagram)