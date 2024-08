Markizácka kráska ukázala svoje NEDOKONALOSTI: Za toto sa mnohé ženy HANBIA!

Priscilla Versluis (Zdroj: Ján Zemiar)

Priscilla zo šou Ruža pre nevestu je známa tým, že čo má na srdci, to aj na jazyku. Prezentovala sa tak aj v samotnej šou. Ak jej prišla do úst nadávka, neváhala a vyslovila ju. Aj keď sa svoje vystupovanie nakoniec rozhodla zmeniť, v realite jej to nevydržalo a dá sa povedať, že je opäť "svojská". Odvtedy ako ju diváci televízie Markíza sledovali na televíznych obrazovkách sa v jej živote zmenilo mnoho. Založila si vlastný barbershop a stihla sa aj vydať. Momentálne sa tak venuje len práci a manželským povinnostiam. Svojich fanúšikov na Instagrame však nezanedbáva a pravidelne im prináša kontent. Aktuálne zdieľala realitu, za ktorú sa mnohé ženy hanbia. Povzbudila ich!

„Viete aký je rozdiel medzi 1. a 2. fotkou? Rozdiel je len v póze. Medzi fotkami je asi 5-minútovy rozdiel a stiahnuté brucho. Rozdiel medzi 1. fotkou je, že by ste to všetci lajkovali a chválili, aká som tam pekná chudá. Rozdiel medzi 2. fotkou je, že by ste hejtovali, písali aká som tučná, škaredá alebo "tehotná". Neriaďte sa tým, čo vám ľudia "influenceri" a celé sociálne siete ukazujú. Aj tak je to všetko len póza. Za to ja som pochopila, že ukazovať na Instagram veci ako sú, sú úplne v poriadku," uviedla.

„Pamätáte, že nikto na Instagram nedá to, čo naň nechce dať. Kto určuje dokonalosť? Že dokonalá žena je, keď má ploché brucho, chudý pás a veľký zadok? Nehovorím, že by sme to väčšina žien nechceli, ale v prvom rade musíš byť TY uvoľnená, šťastná a spokojná sama so sebou!! V ďalšom rade, nikdy nevieš, čím si človek v daný moment prechádza a nemyslím si, že vaše komentáre a hejt im pomáhajú. Skúste sa trochu pozastaviť, zamyslieť, a uvedomiť si: ŽI A NECHAJ ŽIŤ. Dokonalosť NEEXISTUJE. Usmievajte sa, veď je krásny deň," napísala.

(Zdroj: Instagram P.V.)