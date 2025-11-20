Vášáryová prehovorila o Čaputovej: Útoky na deti ju položili! Povedala mi, že dcéra ešte stále užíva lieky

BRATISLAVA - Legendárna slovenská sociologička, diplomatka a politička Magda Vášáryová v pražskej Knižnici Václava Havla predstavila svoju novú knihu a otvorene prehovorila o prezidentke Zuzane Čaputovej. Odhalila bolestivý dôvod, prečo sa hlava štátu rozhodla nekandidovať znovu a opustiť politiku navždy.
Magda Vášáryová sa prednedávnom zúčastnila otvorenej diskusii v pražskej Knižnici Václava Havla, kde okrem výzvach dnešnej doby, o ktorých sa nebojí otvorene a farbisto hovoriť, predstavila je novú knihu "Než zmizím". Vášaryová je nielen skvelá herečka ale aj legendárna slovenská sociologička, diplomatka a politička, podľa ktorej nielen vojna na Ukrajine ukazuje, že žijeme v prelomovej dobe. Nebojí sa taktiež hovoriť o kríze liberálnej demokracie alebo vzostupu autoritárov a populistov v strednej Európe.
archívne video
Vášaryová bola v minulosti veľvyslankyňou Českej a Slovenskej Federativnej Republiky vo Viedni a Slovenskej republiky vo Varšave, úzko spolupracovala s Václavom Havlom a Karlom Schwarzenbergom a tiež desať rokov poslankyňou Národnej rady. V roku 1999 neúspešne kandidovala za prezidentu SR. Vo svojej knihe okrem svojich zážitkov prináša množstvo prekvapivých pohľadov aj nie úplne známych faktov z nedávnej histórie či zákulisia politiky.
Vášáryová o Čaputovej
Počas diskusie sa ozval jeden z divákov, ktorý vyzdvihol prácu Vášáryovej a uviedol, že urobila cestu prvej prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Spýtal sa jej, že či by si priala, aby Čaputová znovu kandidovala za prezidentku a čo hovorí na jej vystupovanie ako hlavy štátu. Vášáryová pripomenula, že Čaputová sama verejne vyhlásila, že sa do politiky už nevráti. Následne zaspomínala na vlastné skúsenosti z prezidentskej kampane v roku 1999, keď si bola vedomá, že nezvíťazí. Priznala, že viesť kampaň s vedomím prehry je náročné a nepríjemné. S odstupom času však vyjadrila ľútosť nad výsledkom volieb a uviedla, že keby sa stala prezidentkou, Slovensko by sa dnes nachádzalo v úplne inej situácii.
Pripomenula tiež kandidatúru Ivety Radičovej, ktorá o desať rokov neskôr obsadila druhé miesto v prezidentských voľbách, pričom sama bola tretia. Podľa jej slov existuje v slovenskej politike akýsi vzorec, že žena musí najprv dvakrát prehrať, aby mohla neskôr uspieť. "Pokiaľ chcete mať nejakú slušnú, dobrú, pracovitú ženu na Pražskom hrade, tak musíte vedieť, že najskôr musí niekto prehrať dvakrát za sebou. Tak to je," pokračovala Vášaryová s tým, že Čaputová už po svojom období nemohla pokračovať. "Ja som a možno napríklad aj Iveta, také životom obité, alebo ako by som to nazvala. Ja som už niekde v rozhovore povedala, že som mala 7 rokov, keď ma prvýkrát vypočúvala ŠtB. Ja to dokážem tieto veci všetko spracovať," povedala a porovnala prezidentku Čaputovú, ktorá bola normálna osoba, žila normálny život a zrazu bola prezidentkou.
"To, čo sa na ňu valilo, veľmi ťažko spracovávala. Poprosili ma, aby som s ňou hovorila ešte rok predtým, nežsa rozhodla, že nebude kandidovať. Ani nie útoky na ňu, ale útoky na jej deti - to ju položilo," dodala Vášaryová. Spomína, že pri osobnom stretnutí sa Vášáryová Čaputovej spýtala na jej dcéry. "Povedala mi, že tá mladšia dcéra, na ktorú išli najviac tie hnusné útoky, stále ešte berie lieky," uviedla. Vášáryová zdôraznila, že ženy sa neupínajú na funkcie a poznamenala, že muži len ťažko chápu, ako dokážu ženy uprednostniť svoje deti a ich budúcnosť pred kariérou. Po tom, čo pochopila celú situáciu, Čaputovej rozhodnutie plne podporila.