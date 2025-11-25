Smútok vo filmovom svete: Zomrela legendárna Zlatovláska (†78)

PRAHA - Čierny deň pre umelecký svet. Vo veku 78 rokov zomrela legendárna Zlatovláska Jorga Kotrbová. Smutnú správu potvrdila jej rodina.
Herecká asociace prijala smutnú správu o úmrtí významnej filmovej a divadelnej herečky a dabérky Jorgy Kotrbovej, ktorá tento svet navždy opustila v pondelok. „S hlbokým zármutkom v mene rodiny oznamujeme, že nás včera 24. 11. 2025 navždy opustila významná filmová a divadelná herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ píše asociácia na sociálnej sieti Facebook.
Smutná správa zasiahla nielen jej dlhoročných kolegov z divadla a filmu, ale aj mnohé generácie divákov, ktorí si ju pamätajú z kultových počinov. Jorga Kotrbová pôsobila v pražskom Realistickom divadle a v Divadle Na zábradlí, kde zanechala výraznú umeleckú stopu. Pred kamerou sa objavovala už od svojich 14 rokov.
Diváci si ju dodnes spájajú najmä s rozprávkou Zlatovláska. Okrem herectva bola rovnako známa aj svojím hlasom. Dabing sa pre ňu stal ďalšou formou umeleckého prejavu a jej hlas sprevádzal divákov po celé desaťročia. Za svoje celoživotné dielo získala v roku 2021 Cenu Františka Filipovského, jedno z najprestížnejších ocenení v dabingovej oblasti. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.