Peťa Dubayová úprimne o MATERSTVE: Aká je moja Vesna a aký je Jablonský otec!

BRATISLAVA - Sú to len tri mesiace, čo sa herečka Petra Dubayová stala mamou dcérky Vesny, ktorú porodila svojmu partnerovi, hercovi Jakubovi Jablonskému. Prednedávnom sa objavila v spoločnosti a svojim výzorom doslova vyrážala dych. Herečka totiž len pár mesiacov po pôrode vyzerá priam fantasticky!
Herecká dvojica aktuálne prežíva jedno z najkrajších životných období a podľa slov herečky majú dcérku naozaj za odmenu. „Je to veľmi dobré dieťatko, nemôžeme sa na nič sťažovať a je nám spolu vynikajúco. Môže sa to zmeniť zo dňa na deň, ale zatiaľ to prebieha úplne ideálne,“ dodala s nadšením Petra.
Spokojná však môže byť aj s jej aktuálnou formou, do ktorej sa dostala skutočne neuveriteľnou rýchlosťou. „Ja nie som stotožnená s touto formou, ale beriem to tak, že je to naozaj krátky čas. A čo robím, aby som sa udržala hlavne mentálne a fyzicky fit, tak je to veľa prechádzok, čo je úplne super s dieťaťom a snažím sa každý deň cvičiť, čo je vlastne výborný reset primárne pre hlavu, ale zároveň sa zapojí aj telo.“
S príchodom dieťatka sa život rodičov častokrát obráti naruby, no Peťa vníma len jednu zásadnú zmenu a tou je "strata" práce. „To je najväčšia zmena. Stretávame sa s priateľmi, chodíme do spoločnosti, čo sa zmenilo najviac je, že mám od práce oddych.“
Superlatívmi však nešetrila ani na svojho partnera Jakuba Jablonského. Ten je podľa nej skutočne plnohodnotným rodičom a skvelým partnerom. „Máme to podelené úplne prirodzene viac-menej na polovicu a je to naozaj perfektný partner a vynikajúci otec. On nie je ako ja, že má iba to dieťatko, má aj veľa práce, ale dokáže s tým výborne balancovať a som naňho hrdá.“ Otázkou však je, či herečke nechýbajú divadelné dosky či televízne kamery a či predsa len neplánuje návrat do práce čo najskôr. Odpoveď bola jednoznačná...