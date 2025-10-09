Fiki Sulík urobil najlepšie rozhodnutie vo svojom živote: Extrémna zmena

BRATISLAVA - Fiki Sulík, syn známeho politika Richarda Sulíka, sa rozhodol poriadne otvorene podeliť o svoje vnútorné boje. Na svojom Instagrame priznal, že roky trpel úzkosťami a depresiami a až nedávno našiel spôsob, ako sa cítiť lepšie.
„Jedno z najlepších rozhodnutí, aké som urobil za fakt dlhú dobu, je, že som prestal užívať kofeín v akejkoľvek forme. Je pre mňa neuveriteľné, ako veľmi mi škodil, teraz, keď som ho vysadil. Extrémne toxická vec,“ napísal Fiki, ktorý je bez kofeínu už tri mesiace.
Fanúšikovia sa začali pýtať, čo všetko zmenil, a Fiki postupne vychádzal s pravdou von. „Hneď po pár dňoch som pocítil zmenu, ale stále je to lepšie a lepšie. Po dvoch mesiacoch bola zmena už fakt extrémna. Minule som si uvedomil, že už tri dni nemám úzkosť. Čo sa mi nestalo možno desať rokov,“ priznal mladý Sulík.
A práve tu prišiel moment, ktorý mnohých prekvapil. Fiki išiel s kožou na trh a úplne otvorene priznal, že psychické problémy ho trápia už 15 rokov. „Odkedy som vysadil kofeín, je to o 70 % lepšie. Urobilo to väčší rozdiel ako čokoľvek iné, čo som kedy skúsil v tomto smere,“ dodal.
Jeho úprimné priznanie okamžite vyvolalo obrovskú vlnu podpory od fanúšikov. Aj keď je Filip často vnímaný ako rýpač, ktorý rád útočí a nedáva si servítku pred ústa, je skvelé vidieť jeho ľudskú tvár. Verejne sa otvorene podelil so svojimi problémami a ukázal, že aj on má svoje slabé chvíle.
