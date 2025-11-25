Nová séria Let´s Dance: KONIEC kritizovaného dua, ZMENA v porote a... TOTO budú súťažiaci!

BRATISLAVA - Diváci Markízy sa už tešia na novú sériu obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance. Tá by sa na televízne obrazovky mala dostať už na jar 2025. A 11. séria by mala byť iná, ako tie predchádzajúce - zmena by sa mala dotknúť moderátorského dua, poroty aj samotných súťažiacich!
Tanečná šou Let´s Dance mala na Slovensku premiéru pred dlhými 20 rokmi. Odštartovala v roku 2006 a prvým víťazným párom sa stali Zuzana Fialová a tanečník Peter Modrovský. Ďalších 5 rokov Markíza prinášala projekt každý rok. Od roku 2012 mal pauzu a obnovili ho až v roku 2017, kedy vyhrali Vladimír Kobielsky a Dominika Chrapeková. Ďalšia pauza trvala 5 rokov...
V plnej paráde sa Let´s Dance vrátilo na obrazovky v roku 2022. A odvtedy je stálou súčasťou jarnej vysielacej štruktúry televízie Markíza. Aj v týchto chvíľach sa už tvorcovia pripravujú na 11. sériu, ktorá, podobne ako predchádzajúce ročníky, by mala odštartovať začiatkom marca. Najnovšia séria by však mala byť iná, ako tie prechádzajúce. Dôvodom je fakt, že šou oslavuje svoje 20. narodeniny.
A na verejnosť sa dostávajú informácie o prvých zmenách, ktoré by sa mali dotknúť nového ročníka. Jednou z nich je moderátorské duo, ktoré vyvolávalo u divákov rozporuplné reakcie. Zatiaľ čo jedni ho chválili, iní volali po zmene. A prosby divákov budú zrejme vypočuté. Ako informuje Mediaboom, pokračovať na poste moderátora by mala len Janka Kovalčíková. Anička Jakab Rakovská sa vraj rozhodla skončiť.
