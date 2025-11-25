Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Nová séria Let´s Dance: KONIEC kritizovaného dua, ZMENA v porote a... TOTO budú súťažiaci!

Porota Let´s Dance Zobraziť galériu (5)
Porota Let´s Dance (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISLAVA - Diváci Markízy sa už tešia na novú sériu obľúbenej tanečnej šou Let´s Dance. Tá by sa na televízne obrazovky mala dostať už na jar 2025. A 11. séria by mala byť iná, ako tie predchádzajúce - zmena by sa mala dotknúť moderátorského dua, poroty aj samotných súťažiacich!

STRACH obľúbenej porotkyne: Ďalšia séria tanečnej šou BEZ Tatiany Drexler?! Prečítajte si tiež

STRACH obľúbenej porotkyne: Ďalšia séria tanečnej šou BEZ Tatiany Drexler?!

Tanečná šou Let´s Dance mala na Slovensku premiéru pred dlhými 20 rokmi. Odštartovala v roku 2006 a prvým víťazným párom sa stali Zuzana Fialová a tanečník Peter Modrovský. Ďalších 5 rokov Markíza prinášala projekt každý rok. Od roku 2012 mal pauzu a obnovili ho až v roku 2017, kedy vyhrali Vladimír Kobielsky a Dominika Chrapeková. Ďalšia pauza trvala 5 rokov...

Moderátorky Let's Dance, Anna Jakab Rakovská a Jana Kovalčíková.
Zobraziť galériu (5)
Moderátorky Let's Dance, Anna Jakab Rakovská a Jana Kovalčíková.  (Zdroj: TV Markíza)

V plnej paráde sa Let´s Dance vrátilo na obrazovky v roku 2022. A odvtedy je stálou súčasťou jarnej vysielacej štruktúry televízie Markíza. Aj v týchto chvíľach sa už tvorcovia pripravujú na 11. sériu, ktorá, podobne ako predchádzajúce ročníky, by mala odštartovať začiatkom marca. Najnovšia séria by však mala byť iná, ako tie prechádzajúce. Dôvodom je fakt, že šou oslavuje svoje 20. narodeniny. 

A na verejnosť sa dostávajú informácie o prvých zmenách, ktoré by sa mali dotknúť nového ročníka. Jednou z nich je moderátorské duo, ktoré vyvolávalo u divákov rozporuplné reakcie. Zatiaľ čo jedni ho chválili, iní volali po zmene. A prosby divákov budú zrejme vypočuté. Ako informuje Mediaboom, pokračovať na poste moderátora by mala len Janka Kovalčíková. Anička Jakab Rakovská sa vraj rozhodla skončiť.

Let's Dance, 7.kolo, porotcovia
Zobraziť galériu (5)
Let's Dance, 7.kolo, porotcovia

Kto by ju mohol nahradiť, aké zmeny vraj nastanú v porote a kto bude súťažiť, sa dozviete na druhej strane »

Pokračovanie článku
Viac o téme: Let´s DanceJanka KovalčíkováAnna Jakab Rakovská
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Let's Dance, 5.kolo, Tatiana
STRACH obľúbenej porotkyne: Ďalšia séria tanečnej šou BEZ Tatiany Drexler?!
Domáci prominenti
Režisér Pepe Majeský
Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ
Domáci prominenti
Jakub Jablonský, Janka Kovalčiková
Režisér Majeský o šou BEZ Adely: Zákulisné pikošky! Čo v Markíze pomenili?
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance, finále, Kristián
Víťazstvo Barana v Let's Dance: Zvažoval ODCHOD, čakal VÝHRU Porubjakovej... a dnes je tanečný KRÁĽ!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vianočný stromček Zuzany Plačkovej
Vianočný stromček Zuzany Plačkovej
Prominenti
Tk Tomáša Druckera a Mathiasa Cormanna na BratislavAI Forum 2025
Tk Tomáša Druckera a Mathiasa Cormanna na BratislavAI Forum 2025
Správy
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to Plevčík robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Rómeo nie som, ale milujem: Spôsob, akým to Plevčík robí, môžeme jeho priateľke iba závidieť!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Sociálna poisťovňa kráča s
Sociálna poisťovňa kráča s dobou: Na mobily prichádza úplne nová aplikácia, takto budete komunikovať so štátom!
Domáce
Počasie opäť úraduje! Horský
Počasie opäť úraduje! Horský priechod Čertovica uzavreli, cez Donovaly a Šturec neprejdú kamióny
Domáce
Koaličná rada ukončila špekulácie:
Koaličná rada ukončila špekulácie: Hlas nebude hlasovať s opozíciou pri odvolávaní ministra
Domáce
Tragédia na slovenských cestách: Za týždeň 222 nehôd, traja ľudia neprežili
Tragédia na slovenských cestách: Za týždeň 222 nehôd, traja ľudia neprežili
Regióny

Zahraničné

Prezident USA Donald Trump.
Trumpove nechutné útoky na ženy: Šokujúci názor expertiek! Jeho správanie je premyslené
Zahraničné
Donald Trump
Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA
Zahraničné
Islamský džihád tvrdí, že
Islamský džihád tvrdí, že našiel telo ďalšieho izraelského rukojemníka
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Sudánske polovojenské Sily rýchlej
Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory vyhlásili jednostranné trojmesačné prímerie vo vojne s armádou
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance, 5.kolo, porota
Nová séria Let´s Dance: KONIEC kritizovaného dua, ZMENA v porote a... TOTO budú súťažiaci!
Domáci prominenti
Legendárny športovec požiadal o
Legendárny športovec požiadal o ruku slávnu hereckú bohyňu: O pár dní zomrela!
Osobnosti
Ivana Gottová zmizla z
Ivana Gottová zmizla z očí verejnosti: Vážna choroba?! Čo sa to deje s vdovou po maestrovi...
Domáci prominenti
Bolestné slová Willisovej dcéry:
Bolestné slová Willisovej dcéry: Nie je na tom dobre a... Nespoznáva ma!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán odhalené: Stačia INTÍMNE CHVÍLE a pár dotykov! Naozaj láska lieči?
Zaujímavosti
Trápi vás vysoký tlak?
Trápi vás vysoký tlak? Týchto 7 druhov ovocia môže pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody
vysetrenie.sk
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá DVAKRÁT zomrela: Smrť NIE JE koniec! Lekári neverili vlastným ušiam
Zaujímavosti
Neuveríte, aké ľahké je
Neuveríte, aké ľahké je nechať sa OKLAMAŤ! Väčšina ľudí NEROZPOZNÁ falošnú tvár: Vedci prezradili, ako odhaliť pravdu
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce

Ekonomika

Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal
Šimon Nemec na domácom ľade: Online prenos zo zápasu New Jersey – Detroit
Šimon Nemec na domácom ľade: Online prenos zo zápasu New Jersey – Detroit
NHL
VIDEO Udrel vlastného spoluhráča: Súboj Manchestru United s Evertonom priniesol bizarné vylúčenie
VIDEO Udrel vlastného spoluhráča: Súboj Manchestru United s Evertonom priniesol bizarné vylúčenie
Premier League
VIDEO Bátovská Fialková sníva o medaile: Verím, že táto sezóna bude najúspešnejšia
VIDEO Bátovská Fialková sníva o medaile: Verím, že táto sezóna bude najúspešnejšia
Biatlon

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
Armádne technológie
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Hoaxy
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Android
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Android

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 mýtov o sexe, ktorým ženy stále veria: Takto si od seba odplašíte chlapa po svojom boku
Sex
5 mýtov o sexe, ktorým ženy stále veria: Takto si od seba odplašíte chlapa po svojom boku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sociálna poisťovňa kráča s
Domáce
Sociálna poisťovňa kráča s dobou: Na mobily prichádza úplne nová aplikácia, takto budete komunikovať so štátom!
Prezident USA Donald Trump.
Zahraničné
Trumpove nechutné útoky na ženy: Šokujúci názor expertiek! Jeho správanie je premyslené
Telo matky skrýval roky:
Zahraničné
Telo matky skrýval roky: Celé roky sa za ňu vydával! Syna prezradili tvár a ruky
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Putin obklopený KLAMÁRMI? Dvaja ruskí generáli hovoria o obsadení DÔLEŽITÉHO mesta na Ukrajine: Všetko je ale inak!

Ďalšie zo Zoznamu