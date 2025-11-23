Na Luciu Bílú nedokáže zabudnúť! Zlatý slávik Václav Noid Bárta: Verejné vyznanie svojej EX

PRAHA - Víťazstvo na Českom slávikovi sa nieslo v znamení emócií a spomienok! Václav Noid Bárta porazil favorita Mareka Ztraceného a pri ďakovnej reči nezabudol spomenúť svoju exmanželku, legendárnu Luciu Bílú.
Noid priznal, že jeho cesta k víťazstvu nebola jednoduchá. „Priznám sa, že nemám nič pripravené. Dúfal som, že by som sa mohol umiestniť napríklad na treťom mieste. Asi pred piatimi šiestimi rokmi som chcel skončiť so spevom, nepočul som odozvu, ale potom prišla nominácia a ja som do toho ešte viac šiel. A som rád. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa to podarí,“ povedal spevák.
Vďačnosť však smerovala aj k ženám jeho života. „Ďakujem môjmu fanklubu, ktorý ma podporuje neuveriteľne dlho. Ďakujem Lucke, že si ma pred rokmi priviedla do showbiznisu," pokračoval v ďakovnej reči Noid, ktorý takmer zabudol na svoju najbližšiu rodinu. „Ďakujem aj manželke, veľmi ťa milujem. A našim trom dcérkam,“ rýchlo dodal.
Najväčšiu pozornosť však upútalo práve spomenutie Lucie Bílej. Noid pre český denník Blesk priznal, že jej je dodnes vďačný za všetko, čo preňho urobila. „Pred tými rokmi mi otvorila cestu do showbiznisu, naučila ma tie prvé kroky, ako sa správať, pretože to vás žiadna príručka ani škola nedokáže naučiť. Odpozeral som to od tej najlepšej, takže som jej povedal, že jej ďakujem a že si to nesmierne vážim.“
Hudobník zároveň dodal, že spolu s Bílou prežil päť rokov a často ju sprevádzal aj na Slávikoch: „Videl som tie emócie okolo toho, napríklad aj doma, takže viem, že s tým prichádza veľká zodpovednosť, a som rád, že som k tomu mohol privoňať u Lucky.“ Zdá sa, že Bílá bude navždy súčasťou života Zlatého Slávika, teda minimálne v jeho mysli.
