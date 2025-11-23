Módna pohroma Ewa Farna: Návrhárka reaguje na kritiku, týmito slovami sa bráni

PRAHA - Ewa Farna (32) si trúfla na odvážny módny experiment, ktorý však vyvolal zmiešané reakcie. Speváčka získala Zlatého slávika v kategórii speváčka a stala sa aj Absolútnou slávicou, no pozornosť divákov pritiahla najmä svojim kontroverzným outfitom.
Ewa sa rozhodla pre odvážny a nezvyčajný look – bielu oversize košeľu skombinovala so šedým korzetom a priliehavou khaki sukňou s prestrihmi. Vlasy mala upravené vo vysokom cope s príčeskami, čo pôsobilo dramaticky a futuristicky. Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia ju chválili za originalitu a odvahu, iní sa nad jej módnym experimentom len zdesene krčili a označovali ho za úplne mimo.
Na kritiku však okamžite reagovala návrhárka Radka Sirková, ktorá stojí za spomínaným modelom. „Ewa je živel, unikátna a nepochybne hviezda prvého formátu. Mala jasnú predstavu o tom, čo chce nosiť, a výsledok bol spoločným tvorivým procesom. Od začiatku chcela odieť nekonformne, s výrazným názorom a v štýle, ktorý je jej vlastný.“
Model, ktorý vznikol zo saténovej košele, tmavosivého taftového korzetu a supertvarujúcej sukne s pásikmi z army zelenej bandáže, bol navyše z udržateľného deadstock materiálu. „Výroba bola náročná, ale Ewa je absolútny profesionál a skvelý človek. Veríme, že tieto šaty ju budú sprevádzať až k absolútnemu víťazstvu,“ dodala návrhárka. Ewa so Sirkovou spolupracuje už dlhšie – predtým stvorili výrazný červený kostým na otvorenie Horáckej arény v Jihlave, šaty na Anděla 2022 či outfity na turné k albumu Umami.
