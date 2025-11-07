Lucie Bílá rozhadzuje vo veľkom: Synovi kúpila byt za 18 mega! Z jej majetku sa vám zatočí hlava

PRAHA - Zlatá slávica Lucie Bílá (58) si vie užívať plody svojej práce! Najnovšie sa opäť poriadne buchla po vrecku – v pražských Nusliach si za osemnásť miliónov korún kúpila luxusný byt. A všetko nasvedčuje tomu, že nejde o investíciu pre ňu samotnú, ale pre jej jediného syna Filipa (30), ktorý sa po rokoch štúdia vo Francúzsku vrátil späť do rodnej krajiny.
Lucie má okrem speváckeho talentu aj podnikateľský cit. A dnes by sa pokojne mohla nazývať realitnou magnátkou. Okrem rozľahlého sídla v Otvoviciach vlastní aj niekoľko bytov v Prahe, dom vo Veltrusoch či chalupu v Líšnom. Podľa realitného makléra, ktorého oslovil portál eXtra.cz, má jej majetok hodnotu viac než 150 miliónov korún (viac ako 6 miliónov eur!)
Nový byt v Nusliach, ktorý si Bílá kúpila pod svojím občianskym menom Hana Zaňáková, sa nachádza neďaleko známych divadiel Na Jezerce a Fidlovačka. Kúpnu zmluvu podpísala ešte v lete minulého roka, no do katastra nehnuteľností sa zápis dostal až o deväť mesiacov neskôr. V tom istom dome vlastní už od minulého roka aj iné, nebytové priestory – pravdepodobne kanceláriu.
Zaujímavosťou je, že na zvončekoch pri vchode sa objavuje meno Kratochvíl, a to hneď dvakrát. Niet preto pochýb, že nový byt bude patriť práve Filipovi Kratochvílovi, ktorý po návrate z Francúzska pôsobí v divadle svojej mamy.
Lucie Bílá je tak nielen ikonou českej hudby, ale aj úspešnou investorkou. A pri jej tempe to vyzerá, že k stovke miliónov čoskoro pribudnú ďalšie! „Lucie má obrovský majetok, pokojne by to mohlo byť aj 150 miliónov, možno aj viac,“ prezradil realitný maklér, ktorý si želal zostať v anonymite. Jedno je isté – Lucie Bílá to rozhodne nehrá na skromnosť! A jej syn Filip má vďaka nej o budúcnosť postarané.
