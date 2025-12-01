Zomrel legendárny moderátor (†87): Jeho kariéra trvala viac než 5 desaťročí!

LONDÝN - Vo veku 87 rokov zomrel legendárny moderátor BBC Briayn Hayes. Ikona britského rozhlasu, ktorá formovala éter viac ako päť desaťročí, zanechala za sebou obrovskú stopu - a zo sveta médií sa okamžite začali valiť vlny dojímavých kondolencií.
Hayes pochádzal z austrálskeho Perthu, no začiatkom 70. rokov sa rozhodol presťahovať do Británie, kde rozbehol kariéru, ktorá z neho spravila jeden z najvýraznejších hlasov britského rozhlasu. Najprv pracoval pre Capital Radio ako producent (stanica štartovala v roku 1973) no rýchlo sa prepracoval za mikrofón.
Najväčšiu slávu mu priniesla ranná telefonická a rozhlasová relácia na LBC. Práve tam sa preslávil svojím nekompromisným, miestami až drsným štýlom, ktorý dával jasne najavo, že na hlúposti nemá trpezlivosť. Nie všetkým to bolo po chuti - no rešpekt si získal obrovský. Satirický magazín Private Eye ho dokonca pre jeho tvrdý prejav označil ako "Brian Bastard!.
Brian Hayes krátko moderoval raňajšiu šou BBC Radio 2 v roku 1992, no pre údajnú nízku obľúbenosť odišiel a nahradil ho Terry Wogan. Následne však zažiaril s týždennou reláciou Hayes over Britain, za ktorú získal Zlatú cenu Sony Radio Award, a roky zastupoval Jimmyho Younga aj Jeremyho Vinea.
Až do roku 2006 pôsobil aj na BBC Radio 5 Live a BBC Radio 4, a v 2000-cich rokoch pravidelne moderoval piatky na 5 Live a nedeľné večery na LBC. Odišiel hlas, ktorý formoval britské rozhlasové dejiny.