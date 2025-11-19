Nela Slováková dráždi v MINI plavkách: Takmer jej vybehla... pri tomto pohľade sa zapotíte

TULUM - Nela Slováková opäť ušla pred zimou! Česká influencerka si to tentoraz namierila rovno do horúceho Mexika. A aby náhodou nebolo málo tepla, hneď z úvodu poslala fanúšikom poriadne pikantný pozdrav.
Nela sa vycapila v úsporných bikinách, ktoré zakrývali len to absolútne nevyhnutné – a zvyšok? Ten vystavila bez mihnutia oka. „Konečne vibujeme to krásne Mexiko,“ napísala k žhavej snímke, na ktorej predvádza svoje štíhle krivky, bujné poprsie, guľatý zadoček a aj nový nos, ktorý si nedávno nechala upraviť v Turecku.
A pochvaly sa na ňu okamžite zosypali ako lavína. „Ty si dokonalá, takú postavu nemá nikto!“ napísal jeden z nadšených fanúšikov. A nebol jediný – podobné komplimenty zaplavili celý jej profil.
Do mexického Tulumu Nela samozrejme necestovala sama. Spoločnosť jej robí priateľ MMA zápasník Radek Roušal, ktorý stojí aj za jej zvodnými fotkami v bikinách. A tie rozhodne fungujú – len nedávno prekonala hranicu pol milióna sledovateľov a zaradila sa medzi absolútnu špičku českej influencerskej scény.
Zdá sa, že kombinácia slnka, piesku a miniatúrnych plaviek je pre Nelinu popularitu zaručený recept!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%