Nela Slováková prvýkrát v spoločnosti s NOVÝM nosom a... Hneď sa aj vyzliekla, ukázala VŠETKO!

BRNO - Nela Slováková podstúpila prednedávnom druhú plastickú operáciu nosa. A teraz ukázala výsledok. Prišla do spoločnosti a rovno sa aj vyzliekla!
Podnikateľka Nela Slováková prednedávnom podstúpila druhú plastickú operáciu nosa. Doteraz sa skrývala, no aktuálne sa pochválila svojím novým nosom. A s výsledkom je nadpriemerne spokojná. „Mnohí mi hovorili: ‚Ty si to nepotrebovala.‘ Možno mali pravdu. Ale nepotrebovať neznamená, že to nemôže byť lepšie,“ vysvetlila Nela. Podľa nej nejde o žiadnu dramatickú premenu, ale o drobný detail, ktorý jej priniesol vnútorný pokoj a väčšie sebavedomie.
„Nehovorím, že som mala škaredý nos – len teraz pôsobím jemnejšie, vyváženejšie a cítim sa viac sama sebou," uviedla. Slováková priznala, že jej pôvodný nos jej nikdy neprekážal, no rozhodla sa pre úpravu z čisto osobného dôvodu: „Nos mi nikdy neprekážal v mojej dokonalosti... len som si povedala, že prečo nebyť ešte o kúsok dokonalejšia.“ Podľa vlastných slov sa pre zákrok rozhodla až po tom, čo videla výsledky prác známeho českého chirurga. Tie ju vraj presvedčili viac ako akákoľvek reklama.
Momentálne je jej nos ešte mierne opuchnutý, špička sa stále formuje a opuchy budú miznúť niekoľko týždňov. „Už teraz viem, že to stálo za to – každú tejpku, každú noc bez spánku aj každé ‚nesmieš sa smiať‘,“ priznala. Slováková zároveň poslala odkaz všetkým, ktorí o estetickej úprave uvažujú: „Ak vás okolie odrádza, porozprávajte sa sami so sebou a počúvajte len svoj vnútorný hlas. Ak viete, že by vás zmena urobila šťastnejšími, choďte do toho.“ Dodala, že nie je zástankyňou extrémnych premien, ale verí v malé úpravy, ktoré prinášajú spokojnosť a sebalásku.
Nela sa aktuálne objavila sa Bratislavských módnych dňoch. Struhla si rolu modelky a predvádzala zmyselné červené šaty a aj sexi spodnú bielizeň, v ktorej ukázala všetko! Veď pozrite.