Nela Slováková podstúpila PLASTIKU: FOTO tesne po zákroku!

TURECKO - Nela Slováková odcestovala do Turecka, no namiesto romantickej dovolenky ju čakali lekári. Influencerka sa totiž rozhodla pre ďalší zákrok a fanúšikom ukázala zábery tesne po operácii.

Nela Slováková sa momentálne nachádza v Turecku, kde nešla iba kvôli romantickej návšteve svojho partnera Radka Roušala. Spočiatku to tak síce vyzeralo, no podnikateľka a influencerka sa postarala o poriadne prekvapenie, keď na sociálnych sieťach zverejnila zábery priamo z nemocničného prostredia.

Fanúšikov šokovalo najmä video, na ktorom jej Radek navliekal kompresné ponožky – jasný signál, že sa Nela chystá podstúpiť zákrok. K tomu pridala aj trefný komentár: „Človek mieni, niekto mení." Podrobnosti si však spočiatku nechala pre svojich najvernejších fanúšikov, ktorým sa prihovára na platenej platforme HeroHero. Krátko nato časť obsahu zdieľala aj na Instagrame, kde potvrdila, že išlo o plastickú operáciu nosa.

Pre Slovákovú to nie je úplná novinka – zákrok už raz absolvovala, a to ešte v roku 2015. Momentálne je jej nos fixovaný špeciálnymi páskami a má ho vystužený vatovým tampónikom. Nela má za sebou už viaceré estetické zásahy. Okrem nosa sa rozhodla aj pre úpravu poprsia – augmentáciu prsníkov podstúpila dokonca dvakrát. 

