Dávajte pozor: Vo všetkých pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v piatok vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Za poslednú periódu sneženia pribudlo v pohoriach 30 až 60 centimetrov nového snehu, najviac v Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre. „Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sneh napadol na starý tvrdý podklad. Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy. Na severe a v tienistých lokalitách sa sneh stabilizuje pomalšie, preto tam je potrebné zvýšiť opatrnosť,“ upozornilo SLP.
Situácia je stabilnejšia pod hornou hranicou lesa
Situácia je stabilnejšia pod hornou hranicou lesa a v nižších nadmorských výškach, kde je snehu výrazne menej. Na južných slnečných svahoch sa môžu objaviť splazy alebo malé lavíny spôsobené slnečným žiarením. Celková výška snehu v slovenských pohoriach dosahuje desať až 120 centimetrov.