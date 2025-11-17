Hejteri jej nadávajú do UMELÍN: Krainová ukázala DOKONALÉ TELO... Plastiky nemám!

PRAHA - Simona Krainová (52) na sociálnych sieťach už roky mapuje svoj zdravý životný štýl. Pravidelne beháva, cvičí a zdravo sa stravuje. Práve tomu pripisuje svoj bezchybný vzhľad. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí za jej výzorom hľadajú plastické operácie. Blondínka svoje krivky opäť vystavila na obdiv a prízvukuje - bez plastík!
Aj keby známy človek robil všetko správne, stále sa nájdu ľudia, ktorí ho budú na sociálnych sieťach kritizovať. Bohaté skúsenosti s hejtermi má aj česká modelka a herečka Simona Krainová. Tá sa roky venuje zdravému životnému štýlu, pravidelne športuje a zdravo sa stravuje, čo sa odzrkadlilo aj na jej dokonalej figúre. A pod jedným z príspevkov, v ktorom sa vyjadrovala k trendom ako mounjaro či prerušovaný post, sa objavila reakcia, ktorú sa rozhodla neignorovať.
FOTO Simona Krainová predviedla dokonalú postavu v plavkách: Pozrite sa na moju rybičku!
„A umelé prsia, liposukcia a iné zákroky, vrátane botoxu schované za super kolagénové drinky, tabletky, zdravú stravu a šport nevadí? Pýtam sa pre kamarátku,“ napísala istá Petra. A tak sa Simona rozhodla na jej otázku dať naozaj vyčerpávajúcu odpoveď. A k nej pridala aj detailné fotky svojho vyšportovaného tela, ktorého sa, podľa jej slov, plastický chirurg ani raz nechytil.
Toto, že je telo z KONCENTRÁKU? Simona Krainová vyzerá božsky: TEHLIČKY na bruchu a nohy ako GAZELA!
„Pred 14 rokmi, po dvoch neplánovaných cisarákoch, som podstúpila na klinike SlimLipo. Zákrok, ktorý mi vtedy trochu pomohol nakopnúť brucho po dvoch operáciách. Nič viac,“ uviedla Simona. Ide o neinvazívny zákrok pomocou laseru. „Dnešné brucho, kondícia a disciplína? To je skrátka práca. Roky práce. Keby to mal urobiť len zákrok, majú to všetci. Umelé prsia? Nemám. A či si ich niekedy dám? Pokojne. Keď sa mi bude chcieť,“ pokračovala.
Priznala však neinvazívne estetické vylepšenia. „Botox? Áno, milujem ho. Je to najlepší zatiaľ fungujúci krém na vrásky, čo som kedy mala. Čo si budeme hovoriť. Kolagén? Pijem ho pravidelne, pretože mám mozog. Keď každý deň behám 10-12 km, musím podporiť kĺby, regeneráciu aj telo, ktoré používam naplno. A doplnky stravy? Pre aktívnych ľudí alfa omega prežitia. Bez nich by telo taký nápor dlhodobo nedalo,“ uviedla.
„To, čo naozaj existuje, sú behy, pot, plávanie, budíky, dni, kedy sa nechce, únava, disciplína, vôla. A roky práce, ktorú nikto nevidí. A presne vtedy je jenoduchšie povedať "ona má liposukciu, botox, kolagény", než si priznať, že vy tu práce robíte a oni nie,“ naložila hejterom Krainová, ktorá sa skutočne môže pýšiť perfektnými krivkami. Veď pozrite sami!
